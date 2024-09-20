28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil planları yapılıyor. Birçok kişi 28 Ekim'in tatil olup olmadığını araştırıyor. Ülkemizin en önemli milli bayramlarından biri olan Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim tarihinde coşkuyla kutlanacak.
Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, tatilini uzatmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratıyor. Kamu kurumlarında çalışanlar ve okullar için bu yarım günlük tatil uygulaması geçerli olurken, özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin çalışma düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...