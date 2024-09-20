Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, tatilini uzatmak isteyenler için önemli bir fırsat yaratıyor. Kamu kurumlarında çalışanlar ve okullar için bu yarım günlük tatil uygulaması geçerli olurken, özel sektör çalışanları ise iş yerlerinin çalışma düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

28 Ekim günü yarım gün olacak. Kamuda çalışanlar öğle saatine kadar mesai yapacak. Özel sektörde ise farklılık gösteriyor olacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı'dır ve resmi tatil olarak kutlanır. Bu gün, kamu kurumları, okullar ve çoğu iş yeri için tam gün tatil olup, bayram coşkuyla çeşitli etkinliklerle kutlanır.