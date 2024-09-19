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Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bir tarım arazisine gidip, toprağa gömülen çok sayıda buğday çuvalını çıkardı. O anları kayıt altına alan Çömez, "Türk çiftçisi açken onların buğdaylarını mezarlara gömmeye ne hakkınız var. Bu ihmalin tek tek hesabını soracağım." sözleriyle tepki gösterdi.

Bir tarım arazisine giden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, çiftçinin elinde kalan çok sayıda buğday çuvalını toprağın içinden çıkardı.

TOPRAĞA GÖMÜLEN BUĞDAY ÇUVALLARINI TEK TEK ÇIKARDI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, çarpıcı bir video yayınladı. Çiftçinin elinde kalan buğdayların çuvallarla toprağa gömüldüğünü iddia eden Çömez bir araziye gitti. Çömez, toprağa gömülü çok sayıda buğday çuvalını elleriyle çıkardı.

"ALIN HER TARAF BUĞDAY"

Sert tepki gösteren Çömez şunları söyledi: "Yaptıkları rezilliğe bakın. Buğdayları nasıl gömmüşler. Bunlar Türk çiftçisinin alın teri. Göz nuru. Her taraf buğday. Aman millet yediğimiz haltı öğrenmesin diye binlerce kamyonla bu mezarları gece yarısı kaldırdınız. Devleti de böyle yönetiyorsunuz. Alın her taraf buğday. Tek kelimeyle yazıklar olsun diyorum.

"BU İHMALİN TEK TEK HESABINI SORACAĞIM"

Bu ihmalin tek tek hesabını soracağım. Tarım Bakanı sana soracağım bunu. Nasıl vicdanın sızlamadı bu buğdayları gömerken. Geceleri yatağa nasıl giriyorsunuz. Türk çiftçisi açken onların buğdaylarını mezarlara gömmeye ne hakkınız var."

Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Milletvekili Turhan Çömez Balıkesir İYİ Parti Ekonomi Güncel Tarım

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Yorumlar (3)

ali soysal:

vekil aga " BUNLARI ACABA KİM ORAYA SAKLADI VE SANA KİM TİYO VERDİ TİYATROCU vekil......!!!!

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Burak Tezel:

Bu nasıl bir zulüm? Anlaşılır gibi değil

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Baba Yabgu:

Nasıl bir ülkeyiz her gün ayrı bi rezillik

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0
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