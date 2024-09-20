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Masterchef 20 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masterchef 20 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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TV8 ekranlarında Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı seyirciler tarafından merak ediliyor. Masterchef bu akşam var mı ve 20 Eylül tarihinde yeni bölüm yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Masterchef Türkiye son bölümü keyifle izleyen seyirciler, Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyorlar. Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF'TE SON BÖLÜM NE OLDU?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Ardından, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve yarışı kazanan isim Alper oldu. Haftanın ilk eleme adayları Şirin ve Kerem oldu. İkinci dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takımın oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Zübeyde olurken, eleme potasına giren yarışmacılar Yudum ve Beyza olarak belirlendi. Masterchef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyununda mavi takım kazandı ve bireysel dokunulmazlık Semih'in oldu.

Dün akşam Masterchef Türkiye'de eleme adayı kırmızı takımdan Zübeyde ve Erim oldu.

Masterchef 20 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masterchef 20 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor.

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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