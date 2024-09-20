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120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler

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İPhone'un yeni modeli, 65 bin TL'den başlayan fiyatlarla Üsküdar ve Kadıköy'deki mağazalarda raflardaki yerini aldı. Akşam saatlerinden itibaren, teknoloji meraklıları mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak yeni ürünü edinmek için beklemeye başladı.

İPhone'un merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Ünlü Cep Telefonu Markasının Yeni Modeli Üsküdar ve Kadıköy'de Satışa Sunuldu

'HER SENE AYNI BU SIRAYI YAŞIYORUZ'

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.

Ünlü Cep Telefonu Markasının Yeni Modeli Üsküdar ve Kadıköy'de Satışa Sunuldu

120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Alışveriş Teknoloji İstanbul Kadıköy Üsküdar Ekonomi Güncel

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Yorumlar (11)

HACER İlhan:

Ekonomiye laf atanlar, açız, fakiriz diyenler telefon kuyruğunda, bir insan nankörse ne yaparsan yap nankör kalır..

113
90
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Sabır Taşı:

Bu teknoloji ve gösteriş meraklıları dünyanın sonunu getirecek

149
4
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Birşey demedimki:

Allah akıl fikir versin Bir kitap yada tiyatro oyunu için bunu yapmazlar. Alt tarafı cep telefonu. Hava atmak için düştükleri duruma bakın.

137
7
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Cengizhan Çakmaz:

Açlıktan yakınan tayfa değil mi bunlar?

49
21
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Düsünür:

Yakinda iphone kullanicilarida denetlerler parayi nerden buluyorlar diye

28
25
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Rıdvan Bucak:

Parası var insanların kedeşim alırımı alır Evet dolardan bakınca çok güzel bir şey değil ama dünya işte imtihan dünyası kimi fakirlik kimi zengin kimi sağlığı kimi eşi kimi çocukları ile imtihan ediyor

24
9
yanıtYanıtla
Src Ars:

bilmeden yorum yapmayın alıp satanlar bunlar kullanıcı değil

15
14
yanıtYanıtla
Perwer:

Zavallılar…

23
2
yanıtYanıtla
Bartuhan:

Allah akıl fikir versin, 10 gün sonra al ne olmuş

18
1
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HALİS ER:

kafa yok bunlarda,

4
0
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