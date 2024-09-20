MÜGE ANLI CANLI YAYIN 20 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu bulundu mu, son durum ne?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

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MÜGE ANLI, HATİCE MUSAOĞLU BULUNDU MU?

Yayınımız ihbar kabul edildi, savcılık düğmeye bastı. Hatice Musaoğlu'nun oğlu gözaltında.

Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Kastamonu'nda da hareketli saatler başladı. Cinayete kurban gittiği düşünülen Hatice Musaoğlu'nun dosyasında düğmeye basıldı. Yayınımız ihbar kabul edildi ve Aydın Musaoğlu daha evine varamadan Azdavay istikametindeki yolda otobüsten indirilerek gözaltına alındı.