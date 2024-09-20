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HAVA DURUMU (20 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu)

HAVA DURUMU (20 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu tahminleri (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu)
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20 Eylül tarihli hava durumu raporu yayınlandı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır gibi büyük şehirlerin hava durumu bilgileri paylaşıldı. Vatandaşlar, gün içerisindeki hava durumu bilgilerine göre planlarını yapabilecekler.

20 Eylül tarihli hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdumuzun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Akdeniz'in Toroslar bölgesi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgeleri, Karadeniz'in tamamı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu çevreleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının Karadeniz'e bakan kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU (20 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!

20 EYLÜL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 25°C

İSTANBUL °C, 26°C

İZMİR °C, 29°C

MANİSA °C, 30°C

MUĞLA °C, 30°C

ADANA °C, 28°C

ANTALYA °C, 30°C

HATAY °C, 28°C

ANKARA °C, 25°C

ESKİŞEHİR °C, 26°C

AMASYA °C, 26°C

ARTVİN °C, 20°C

SAMSUN °C, 26°C

TRABZON °C, 25°C

ERZURUM °C, 20°C

MALATYA °C, 27°C

DİYARBAKIR °C, 27°C

GAZİANTEP °C, 30°C

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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