MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? ATV canlı yayın bilgileri...

Müge Anlı ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 20 Eylül Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

ATV HD yayınını izlemek için uydu ve frekans ayarları şu şekildedir:

Frekans: 12053 MHz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayınımız ihbar kabul edildi, savcılık düğmeye bastı. Hatice Musaoğlu'nun oğlu gözaltında.

Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 18 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Kastamonu'nda da hareketli saatler başladı. Cinayete kurban gittiği düşünülen Hatice Musaoğlu'nun dosyasında düğmeye basıldı. Yayınımız ihbar kabul edildi ve Aydın Musaoğlu daha evine varamadan Azdavay istikametindeki yolda otobüsten indirilerek gözaltına alındı.

Nazlı Dere cinayeti ile ilgili hareketli dakikalar. Üst komşusu, ağabeyi ile birlikte gözaltında.

67 yaşındaki Nazlı Dere 9 Ekim 2019'da İstanbul Esenyurt'taki evinde çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Cinayetin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra komşu çocuğu Enes'in iş yeri görüntüleri incelendi. Nazlı Dere'nin vücudundaki yaralarla komşu çocuğu Enes'in vücudundaki yaraların aynı kesici aletle oluşmuş olabileceğine dair rapor hazırlandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ekipler Enes Çetin ve ağabeyi Salih Çetin'i göz altına aldı.

Öldürülüp kör kuyuya atıldı. En yakın arkadaşı tutuklandı.

İsmail Demir, 25 Nisan'da Osmaniye'de kaybolmuştu. Kayboluşunun 140. gününde, İsmail'in cenazesi bulundu. Araştırmalar sonucunda, İsmail'in öldürülüp bir kuyuya atıldığı ve cinayeti, İsmail'in "dayım" diye hitap ettiği Hamdullah Önen'in işlediği ortaya çıktı. Hamdullah Önen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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