Dün akşam Masterchef'te kim eleme adayı oldu? Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef'te dün akşam eleme potasına giden beşinci ve altıncı yarışmacılar belli oldu. Bu hafta Masterchef programında Şirin, Kerem, Yudum ve Beyza oldu. TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandı. Dün akşam Masterchef'te kim eleme adayı oldu? Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir...

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dün akşam yayınlanan Masterchef programında mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise kırmızı takımdan Semih kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Ardından, mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve yarışı kazanan isim Alper oldu. Haftanın ilk eleme adayları Şirin ve Kerem oldu. İkinci dokunulmazlık oyununda kazanan mavi takımın oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Zübeyde olurken, eleme potasına giren yarışmacılar Yudum ve Beyza olarak belirlendi. Masterchef Türkiye'de üçüncü dokunulmazlık oyununda mavi takım kazandı ve bireysel dokunulmazlık Semih'in oldu.

Dün akşam Masterchef Türkiye'de eleme adayı kırmızı takımdan Zübeyde ve Erim oldu.