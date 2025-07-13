Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim muhatabımız kuklalar değil, kuklacılardır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor. CHP ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almayışımızın sebebi budur. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl gerçekleştirilen toplantıdaki gelişim ve farklılıklara vurgu yaparak, "İstişare toplantımızın içeriğine geçmeden önce iki hususu özellikle ifade etmek isterim. Bu sene biliyorsunuz önemli bir format değişikliğine gittik. Sunum ve soru cevap odaklı toplantılar yerine, daha dar kapsamlı interaktif oturumları tercih ettik. Bunun neticesinde tüm katılımcılar, kabine üyelerimize soru sorma, iletişime geçme, gündemi değerlendirme, şehirlerinin sıkıntılarını anlatma imkanı buldu. Yine bu sene ilk kez kamp marjında 2025-2026 Stratejik Plan Çalıştayını yaptık. Çalıştayda ön plana çıkan hususları genel sekreterimizden aldım. İnşallah sizlerin önerileriyle şekillenen sorun alanları üzerinde daha fazla çalışılmasını sağlayacak, eksiklerimizin üzerine daha kararlı gideceğiz" dedi.

'KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika, güvenlik, ekonomi başta olmak üzere birçok konuda fikir teatisinde bulunduklarını belirterek, "Görsellerinden sloganına ilk kez dün sabah dinlediğimiz yeni coşkulu şarkısından diğer düzenlemelerine kadar kampımız daha profesyoneldi, daha organizeydi. Detaylar üzerinde daha incelikle çalışılmıştı. Tüm bu yeniliklerin altında imzası olan Genel Sekreterlik birimimiz ile Tanıtım ve Medya Başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. AK Parti geçmiş tecrübelerin ışığında bir bayrak yarışı anlayışıyla yaptığı her işte, düzenlediği her programda kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Her zaman olduğu gibi burada da kendimizle yarışıyoruz. Gelecekte de yola bu şekilde devam edeceğiz. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, iki gün boyunca düzenlenen oturumlarda gerçekten verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Dış politika, güvenlik, ekonomi başta olmak üzere birçok konuda fikir teatisinde bulunduk. Ülkemizin meselelerini, milletimizin sorunlarını masaya yatırdık. Halihazırda devam eden çalışmalarımızın yanı sıra önümüzdeki döneme yönelik projelerimizi değerlendirdik. Bakan ve genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız geniş bir yelpazede fikirlerini paylaştılar. Soruları cevaplandırdılar. Bugün de genel istişare ve değerlendirme oturumunda her zaman olduğu gibi katılımcı arkadaşlarımız kabine üyelerimize sorularını serbestçe sordular, sorunları ilettiler, önerilerini aktardılar. Soru cevapların bir kısmını da yazılı olarak aldık ve genel sekreterimiz tespitleri yaptı. Onların da cevaplarını hazırlayıp kendilerine ayrıca takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR'

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra atılabilecek adımların en önemli gündem başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bu konuda genel başkan vekilimizin kapsamlı bir sunumu oldu. Ayrıca siyasi iletişim, teşkilat kültürü, meclis grubu çalışmaları, kalkınma odaklı faaliyetler gibi önemli başlıklarda arkadaşlarımız bilgilendirmelerde bulundu. 2025-2026 stratejik plan çalıştayımızda yol haritamızı belirlemiş olduk. Biz de bu süreçte katılımcı arkadaşlarla bir araya geldik, hasbihal ettik, taleplerini aldık, sahanın nabzını tutmaya gayret ettik. Değerli kardeşlerim, teşkilatımızın kıymetli mensupları; dünkü açış hitabımızda ifade ettiğimiz samimi, kuşatıcı ve derinlikli değerlendirmelerin hem kendi camiamız, hem kamuoyumuz, hem de komşularımız nezdinde olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduk. Dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Milletimizin zaferlerle dolu şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden kutlu yolculuğu, hamdolsun yeni bir merhaleye ulaşmıştır. Kardeşlerim şunu unutmayın; ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü adım adım kuvveden fiile çıkartıyoruz. Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından tamamen kurtarmanın eşiğine varmış bulunuyoruz. Yarım asırlık sabır mücadelemiz yavaş yavaş selamete eriyor. Bunun somut işaretlerini şimdiden görmeye başladık" değerlendirmesinde bulundu.

'MIZIKÇILIK YAPMANIN TELAFİSİ OLMAZ'

Cuma günü yapılan silah bırakma merasiminin anlamına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla, silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis komisyonunun teşekkülünü zaten Meclis Başkanımız yürütüyor. Yakında oradan da somut haberler almayı ümit ediyoruz. Arzumuz, grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye, özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun birliğini, dirliğini, toplumsal barışını ve huzurunu etkileyecek böylesine hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, mızıkçılık yapmanın, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini daha fazla hatırlamaları ve bunun icaplarını yerine getirmeleri gereken günlerden geçiyoruz. Bunu unutmayalım. Bir defa şunu Türkiye'deki her bir vatandaşımın bilmesini istiyorum; AK Parti olarak söz konusu Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşmaya hazırız. Bunu da samimiyetle arzu ederiz. Eleştiriye açığız, yeni fikirlere açığız, tavsiyelere açığız, tenkitlere açığız. Yeter ki Türkiye'nin faydasına olsun. Yeter ki bu milletin hayrına, menfaatine olsun. Tekrar altını çizerek söylüyorum; meseleyi ideolojik kavgaların, siyasi çekişmelerin, bambaşka ajandaların muhatabını pusuya düşürme kurnazlıklarının mezesi yapmayan herkesin olumlu, olumsuz her türlü görüşünün başımızın üstünde yeri vardır" diye konuştu.

'TEREDDÜTLERİNİ GİDERMEK İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde tüm partilerin sorumluluğu olduğuna işaret ederek, "Biz çıkar siyaseti yapmıyoruz. Biz küçük siyaset yapmıyoruz. Biz ülke siyaseti yapıyoruz. Türkiye siyaseti, medeniyet siyaseti yapıyoruz. Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere, milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini, ülkemizin gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz. Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla, hatta mesafeyle bakanları da anlıyor, onların tereddütlerini gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Unutulmamalıdır ki parametreleri şekillenen bu yeni dönem sadece AK Parti'ye, sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ne, sadece DEM'e değil, siyaset kurumunun tamamına, tüm siyasi aktörlere çok önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yönetimlerinin konuları birbirine karıştırmadan, bilhassa da şahsi ihtiraslarına gem vurarak sürece dahil olmalarını çok önemli görüyoruz. Aksi takdirde, dün de ifade ettiğim gibi, biz üç parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız" dedi.

'PEK ÇOK TUZAĞA MARUZ KALDIK, ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDIK'

Geçmişte yaşananların bedelinin milletçe ödendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel düzende etkin yer edinme fırsatını ülkemizi işgalden henüz kurtarmış olmamız sebebiyle maalesef kaçırdık. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulan düzende yer almayı önce tek parti CHP'sinin vizyonsuzluğu, ardından Demokrat Parti'nin başlattığı demokrasi ve kalkınma hamlesinin önünün darbelerle kesilmesi sebebiyle başaramadık. Aynı şekilde 1980 sonrası merhum Özal'ın ortaya koyduğu vizyon kifayetsiz muhteris siyasetçiler tarafından göz göre göre heba edildi. Bunun bedelini milletçe hep beraber ödedik; istikrarsızlıklarla ödedik, ekonomik krizlerle ödedik, batan bankalarla ödedik, sosyal çalkantılarla ödedik, terörle, kargaşayla, gerilimle ödedik, siyasi suikastlarla ödedik, toplumsal provokasyonlarla ödedik, hukukun dışına çıkmayı rutin hale getiren çarpık kamu idaresiyle ödedik, demokrasimizin zayıflaması, vesayetin güçlenmesi sorunuyla ödedik. AK Parti'nin 23 yılı bulan iktidar süreci ise hiç şüphesiz Türkiye'nin her alanda çağ atladığı bugünlere hazırlandığı bir dönem oldu. Esasen iktidarımız boyunca da pek çok tuzağa, oyuna, senaryoya, sinsi saldırıya maruz kaldık. Allah'ın yardımı ve milletimizin sarsılmaz desteğiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık."

'ÜLKEMİZİN STRATEJİK HAMLELERİ DE BALTALANMAYA ÇALIŞILIYOR'

Şimdi yeni bir senaryoyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son dönemde yürütülen sokak tehditlerini, siyaset zırhına sığınılarak yapılan kanunsuz eylemleri, sorumsuz ve şuursuz siyasi söylemleri, son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer unutmayın, figüranlar farklı ama oyun aynı oyun. Çünkü biz bu tiyatroyu çok seyrettik. Amaçları da, yöntemleri de, aktörleri de artık çok iyi tanıyoruz. Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor. Sadece Terörsüz Türkiye sürecimizin toplumda yeşerttiği umut iklimi değil, aynı zamanda ülkemizin stratejik hamleleri de baltalanmaya çalışılıyor. Milli markaların hedefe konulduğu boykot listeleri yayımlanarak ekonomi programımıza zarar verilmek isteniyor. Türkiye'nin kendi meselelerini kendisinin çözmesi, sorunlarına yerli milli çözümler üretmesi engellenmeye çalışılıyor. Artan toplumsal tepkiye rağmen sokak çağrıları üzerinden körüklenen gerilimin temel gayesi işte budur. CHP'nin ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiye almayışımızın sebebi de yine budur. Biz kiminle, hangi güç odaklarıyla mücadele ettiğimizin gayet farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları istedikleri gibi parmaklarında oynatan kuklacılardır. Biz böyle söyleyince beyler hemen rahatsız oluyor."

'MİLLETİN İNANCINDAN VE DEĞERLERİNDEN BU KADAR MI KOPUKSUNUZ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in 'ümmetçilik' ifadesine yönelik de şunları şöyle dedi:

"Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı niye rahatsız eder? Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından, tarihte olduğu gibi bugün de ittifak kurmasından bu ülkenin bir evladı niçin rahatsız olur? Dün çıkmış bizi ümmetçilikle suçluyor. Vah zavallı. Ümmetin birliğini, dirliğini, beraberliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu? Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, 'bir duvarın tuğlaları' gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller? İslam dünyasının vahdeti için gayret etmenin neresi kabahat? Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz? Türkiye'ye ve İslam dünyasına bu kadar mı yabancısınız? 'Ümmetçiliğin karşısında duracağız' diyor. Peki ne yapacaksınız? Ülkeni şikayet ettiğin batılı patronlarının kılıcını kuşanıp Türkler, Kürtler, Araplar arasında fitne mi yayacaksın? Nefreti mi körükleyeceksin? Kavgayı mı büyüteceksin? Tam olarak ne yapacaksın? Ne diyelim Cenab-ı Allah bunlara akıl, izan ve basiret versin. Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara sadece şunu söylüyorum; biz Türk milletindeniz. Hazreti Muhammed'in ümmetindeniz. Biz sadece bugün değil, kalubeladan beri ümmetin sevdalısıyız. Fahri Kainat Efendimizin aşığıyız. Müslümanlar arasındaki tefrikanın, ayrılığın, gayrılığın son bulmasını savunmak, utanılacak bir suç değil, şeref duyulacak imani bir duruştur ve biz bundan onur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Rabb'im bizlere son nefesimize kadar milletimizle birlikte tüm Müslümanlar için, İslam ümmeti için, hatta tüm insanlık için çalışmayı nasip eylesin."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE; KALKINMIŞ, GÜÇLENMİŞ BİR TÜRKİYE DEMEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'de kaynakların artık halka aktarılacağına dikkat çekerek, "Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu defa başaramayacaklar. Hedeflerimizle aramıza giremeyecekler. Bizi kutlu yolculuğumuzdan geri döndüremeyecekler. Bu ülkenin yarım asırlık terör prangasını ayağından söküp atmasına mani olamayacaklar. Bakınız, dün de söyledim; bölücü terörün ülkemize maliyeti iki trilyon dolar civarında. Yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye, çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcanması gereken kaynakları biz terörle mücadeleye ayırdık. Terörsüz Türkiye ile birlikte inşallah artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyona harcayacağız. Değerli kardeşlerim, peki bu ne demek? Bu emekli daha fazla aylık alacak, bu tüccar daha fazla kazanacak, öğrenci daha fazla burs alacak, sanayici daha fazla teşvik alacak demek. Bu daha fazla okul, daha fazla hastane, daha fazla fabrika demek. Bu soframızdaki ekmeğin büyümesi, imkanlarımızın genişlemesi demek. Terörsüz Türkiye; kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek. Bunun için her fırsatta kazananın 86 milyon olacağını vurguluyoruz. Bakın bugün dünden hamdolsun daha iyiyiz. Yarın bugünden de iyi olacağız. Evlatlarımız ise Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Onlar inşallah terörsüz bir Türkiye'de, terörsüz bir bölgede yaşayacak" açıklamasında bulundu.

'ŞİMDİ ÜLKE VE MİLLETÇE HAKKIMIZ OLANI ALMA VAKTİDİR'

AK Parti olarak 86 milyonla birlikte yüz milyonlarca mazlumun da umudunu omuzlarında taşıdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Liderlerden aldığım telefonlar bana aynı zamanda bunu gösteriyor. ve bu telefonlar niye geliyor? Türkiye'yle yatıp kalkan liderler şu anda bunun aşkıyla yanıp tutuşuyor. 81 vilayetimizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında eller semaya bizim için açılıyor. Gazze'de, Şam'da, Kudüs'te, Irak'ta, Pakistan'da, Somali'de ve daha pek çok yerde mümin yürekler bizim için, bu kadronun başarısı için dua ediyor. Önümüzde çok net iki seçenek var. ya bu duaların, bu beklentilerin hakkını layıkıyla vereceğiz ve tarihin, ecdadın, medeniyetin, milletin bize yüklediği sorumluluğa sahip çıkacağız; ya da Allah korusun, milletimizin gönlünden sakıt olmakla kalmayacak, yönünü bize dönmüş milyonlara hayal kırıklığı yaşatmış olacağız. Buradaki hiçbir kardeşimin böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğine ben inanıyorum. Unutmayın 86 milyonun değil tüm İslam coğrafyasının tüm ümmeti Muhammed'in gözü bu kadronun üzerindedir. Sizlerin üzerindedir. Artık asıl büyük sıçramayı, asıl büyük atılımı gerçekleştirme vaktidir. Şimdi ülke ve milletçe hakkımız olanı alma vaktidir. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nı yükseltme vaktidir. Türkiye'yi güzel günlerin, çok güzel yarınların beklediğini görüyor ve bu milletin bir ferdi olarak şimdiden bunun heyecanını titreyerek yaşıyorum. Her birinizden bu bilinçle çalışmanızı istirham ediyorum. Parlamentonun kapanışından itibaren daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız, daha çok sahada olacağız. Milletimizin tüm kesimleriyle muhabbetimizi daha da artıracağız. Doğruları bıkmadan, usanmadan, sabırla anlatacak, neyi niçin yaptığımızı halkımıza tek tek izah edecek onları ikna edeceğiz. Bize halkımıza tepeden bakmak yok. Bize tevazu yaraşır. Biz mütevazi olarak vatandaşımızla bir arada olacağız. ve bu tevazu inanıyorum ki bizi halkımızın karşısında yüceltecektir."

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Genel Sekreterlik ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığı tarafından, Hikmet Barutçugil imzalı Sevr Mağarası tablosu hediye edildi.