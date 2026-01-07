Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini taktı.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettiğini belirtti.

Doğum ve çocuk destek sistemini güncellediklerini ifade eden Erdoğan, "İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira veriyoruz. Aile Yılı'nda, 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Çevrimiçi programlarla, çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesini imzaladık. Şu rakam da önemli, evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık. Evde bakım yardımıyla, 517 bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. 1317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51 bin 947'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

"87 binden fazla TOGG yollarımızla buluştu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki stratejik hamlelerinin tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız, Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana Muharebe Tankımız Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun hedefi, başarıyla vurdu. Çelik Kubbe projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Milli muharip uçağımız Kaan için Endonezya ile ihracat ve stratejik işbirliği anlaşması imzaladık. İlk yerli milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. Milli Denizaltımız, MİLDEN'in ilk test bloğunun inşasına başladık. MİLGEM8'in TCG İçel ile TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızır Reis Hizmete girdi. Yeni tip çıkarma gemisi, Ç-159 teslim edildi. Ulak Silahlı İnsansız Deniz aracımız, envantere alındı. DeltaV'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA Radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Gökdağ füzemizle hedef uçağı başarıyla vuruldu. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu."

Sanayi ve teknolojide son bir yılda, yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında, 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7 bin 249 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini kaydeden Erdoğan, "Yeni teknoloji gelişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk. Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik. Bölge Kalkınma İdarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEP eliyle, 54 bin KOBİ'mize 35 milyar lira kaynak sağladık. TÜBİTAK tarafından 190 üniversite ve 3 bin 100 firmanın 10 bin 774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verdik. Bugüne kadar 87 binden fazla TOGG yollarımızla buluştu. TOGG'un sedan modeli T10F'nin üretimi başladı." diye konuştu.

"651 organize suç örgütü çökertildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü suç örgütü ve çete ile mücadelelerinin tavizsiz bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Emniyet birimlerimiz fedakarca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bültenle aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayişte, kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2'ye, mal varlığına karşı suçlarda yüzde 93,3'e ulaştık. 14 bin 317'si hizmet aracı, 580'i motosiklet, 65'i zırhlı araç, 795'i hava aracı, 73'ü yüzer araç olmak üzere toplam 15 bin 830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle toplamda, 674 tır insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı. 4 bin 567 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Son bir yıl içinde gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz anavatanlarına döndü."

Ticarette, 2025'te 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin yıllık mal ihracat rekorunu kırdıklarını anlatan Erdoğan, "Mal ve hizmet ihracatçılarımıza, 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik. 2026 yılında ise ayırdığımız desteği, 45 milyar liraya yükselttik. Esnaf ve sanatkarlarımıza 176 milyar lirayı bulan indirimli finansman desteği verdik. Ayrıca işletme kredisi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limitini ise 2,5 milyon liraya çıkardık." şeklinde konuştu.

"2025'te toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesini sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki krizler ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisinin 2025'te büyümesini sürdürdüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doları aştı. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Enflasyonla mücadelede, 2025 yılını yüzde 30,89 oranıyla kapatarak önemli bir mesafe katettik. Cari fiyatlarla 3,6 trilyon lirayı bulan deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Ülkemizin risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı."

Çalışma ve sosyal güvenlikte, 2025'te toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesini sağladıklarını, iş gücünün 36 milyona, istihdam edilenlerin sayısının ise 33 milyona yükseldiğini belirtti.

İşsizlik oranının yüzde 8,6'ya gerilediğini ve son 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, "Yalnızca 2025 yılında 474 ilacı geri ödeme listesine ekledik ki bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır." ifadesini kullandı.

"17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik"

Erdoğan, kültür ve turizmde yılın 3 çeyreğinde turizm gelirinin yüzde 5,7 oranında artışla 50 milyar dolara yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"50 yeni ve yenilenmiş kütüphaneyi hizmete açtık. Böylelikle kütüphanelerimiz 800 bin metrekare kullanım alanına ve 150 bin oturma kapasitesine ulaştı. Yurtiçinde 131, yurtdışında ise 4 vakıf kültür varlığının onarımını, restorasyonunu tamamladık. Deprem bölgesinde, aralarında Habibi Neccar Camiinin de olduğu 109 vakıf kültür varlığının onarımını yaptık. Ülkemizden kaçırılan eserlerden başta Marcus Aurelius heykeli olmak üzere 180 eserimizin ülkemize iadesini temin ettik."

Geçen yıl dışişlerinde, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi başta olmak üzere krizlerin çözümü için yoğun bir diplomasi ve telefon trafiği yürüttüklerini kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik. 32 devlet ve hükümet başkanını 41 kez ülkemizde misafir ettik. NATO zirvesinden Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesinden, G20 Liderler Zirvesine uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Antalya Diplomasi Formumuzun 4'üncüsünü başarıyla gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığımızın 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni yerleşkesinin temelini attık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'te yapılan hizmetlere ilişkin bir videoyu da izletti.

Hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "İnşallah 2026 yılında tempomuzu daha da artırarak ülkemiz için çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin." dedi.

3 milletvekili AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e rozetlerini taktı.

AK Parti rozetini takan İsa Mesih Şahin, "Bazen nehirler farklı kollara ayrılsa da finalde vuslat oluyor, aynı denize dökülüyor. Kalbi aynı duygularla atanların istikameti de aynı oluyor. Bizim duygularımız ve istikametimiz her daim güçlü Türkiye içindir." dedi.

Şahin, güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağına söz verdi, gençlik yuvasına tekrar dönme fırsatı sunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kahramanmaraş Milletvekili Karatutlu, "Ben zaten aklen, vicdanen buradaydım. Şimdi de bedenen geldim." ifadelerini kullandı.

Hep birlikte güzel işlere vesile olacaklarına inandığını söyleyen Karatutlu, "Devir, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durma devridir." ifadesini kullandı.

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise "İftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını öne eğmemiş bir insanım. Makamlar geçicidir, onur ve haysiyet, şeref kalıcıdır. Kolay olan susmaktı, zor olan dik durmaktı. Ben zoru seçtim çünkü bu millet yalanı değil hakikati, eğilmenin değil direnenlerin yanındadır. Bugün buradayım, hesapla değil inançla, korkuyla değil cesaretle, geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin rozetini taktığı isimlere imzalı fotoğrafını hediye etti.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "DEM Parti'den bir görüşme talebi geldi mi?" sorusuna üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Özellikle hanımlar aralarında bir görüşme yapacaklar." yanıtını verdi.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile doğum günü vesilesiyle bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu, "Telefon görüşmelerimiz oldu, hediyeleşmelerimizi yaptık her zaman olduğu gibi." şeklinde cevapladı.

Nicolas Maduro'ya görevden çekilmesi karşılığında Türkiye'ye gitmesinin önerildiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yok." cevabını verdi.

(Bitti)