Cumhurbaşkanı Erdoğan:  6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile ' Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit olan askerlere rahmet diledi. Erdoğan, asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğini hatırlatarak, "Sadece ülkemizin değil; insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra afetzede illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik. Seçim döneminde de deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. Sahada yapılan çalışmaları, ihtiyaçları, sıkıntıları bizzat takip ettik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Tespitlerimize göre; Maraş'ın neredeyse 3'te 1'i oturulamaz hale gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken; diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık. 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır" dedi.

'15 AĞUSTOS'A KADAR KONTEYNERLARA YERLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ'

Erdoğan, 15 Ağustos'a kadar tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşı konteynerlere yerleştireceklerini vurgulayarak, "İlk 1 sene içinde 319 bin konutu inşa edip, hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Ahdine sadık bir hükümet olarak yerine getirdiğimiz tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor. Gerek rezerv alan bulmakta çekilen zorlukların üstesinden gelmek gerekse vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla 'yerinde dönüşüm projesi'ni başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz, deprem bölgesinde büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdiye kadar 160 binden fazla insanımız 'yerinde dönüşüm' için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz var. 'Yerinde dönüşüm' projesi ile sadece inşaatlar hızlanmayacak aynı zamanda ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak, mahalle kültürü hayat bulacak ve konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecektir. Ayrıca depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz" diye konuştu.

'TOKİ ŞİMDİYE KADAR 1 MİLYON 200 BİN PROJE ÜRETTİ'

Erdoğan, depremlerden TOKİ'nin projelerinin etkilenmediğini ifade ederek, "Yaşadığımız her felaket bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmakta. Hiç şüphesiz bu önlemlerin başında kentsel dönüşüm gelmekte. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bu meseleyi sürekli işledik, sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Özellikle çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerde bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu ifade ettik. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için çok yoğun çaba harcadık. TOKİ bugüne kadar ülkemiz genelinde 1 milyon 200 bin proje üretti. Konut projeleriyle birlikte, evlatlarımızın eğitim gördüğü okulları, hastaneleri, kamu kurumlarını ve nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettik. Şimdiye kadar TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. TOKİ'miz 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıkmıştır. Deprem felaketi, kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk" dedi.

'CHP, KENTSEL DÖNÜŞÜM ADIMLARINA HEP İTİRAZ ETTİ'

Erdoğan, kentsel dönüşüm adımlarına CHP'nin hep itiraz ettiğini belirterek, "Durdurmak için atmadıkları iftira kalmadı. Ne zaman adım atsak, CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu 'istemezukçu' ekip, doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler, her yalanı söylediler. Kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli illegal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri, mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler. Kendilerine hak gördükleri güvenli modern dayanıklı konutlar benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler. Kentsel dönüşüm projelerini durdurmak için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Saldırganlıklarında iş bilmezlik değil; halk düşmanlığı vardı. Son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırısının gerisinde iş bilmezlik değil; halk düşmanlığı var. Bunlar vatandaşa hizmet etmez. Vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs sonrası gördük. Öncesinde millete bedava ev vaat ediyorlardı, 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize olmadık hakaretleri yaptılar. Depremde her şeyini kaydetmiş, yüreği yaralı insanlarımızı necis dilleri ile hedef aldılar. Pek çok ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar. 28 Mayıs'tan sonra da siyasi hırsları sebebi ile mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Bunların hiçbirini unutmadık, unutmayacağız. Sandıktan istedikleri sonuç çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'6,5 MİLYON KONUTU SÜRATLE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Erdoğan, 3,3 milyon konutun inşasını sağladıklarını kaydederek, "Sevgili Maraşlılar, son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak, bu takoz zihniyete rağmen yaptık. 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir. Canlı bağlantıyla temelini atacağımız kentsel dönüşüm projeleri bu vizyonumuzun bir parçası olarak görüyorum. Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eli ile Kahramanmaraş merkezde 3 noktada, Pazarcık ilçesinde 2 köyde, Tükroğlu ilçesinde 2 köyde, Pazarcık'ta küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplamda 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecektir. TOBB, Cem Avcı Wow otellerine ve Galatasaray Spor Kulübü'ne bu anlamlı destekleri nedeniyle şahsım, milletim ve ülkem adına teşekkür ediyorum" dedi.