CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. Güzelmansur ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Şerafettin Can Atalay, Hatay'da milletvekilli seçilmek için YSK'ya başvurdu. YSK hiçbir mahsur görmeden başvurusunu kabul etti ve Hatay halkının iradesi ile milletvekili seçildi. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerinin oylarıyla, hiçbir karşı oy almadan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na seçildi. Ama Şerafettin Can Atalay hala Silivri Kapalı Cezaevi'nde. Bu haksızlığın giderilmesi lazım, bu adaletsizliğin giderilmesi lazım. Şerafettin Can Atalay derhal serbest bırakılmalı" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Silivri cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ı ziyaret etti. Güzelmansur, ziyaret sonrasında şunları söyledi:

"ŞERAFETTİN CAN ATALAY DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

"Bugün Silivri'deyim. Silivri Cezaevi'nde Hatay Milletvekili Sayın Şerafettin Can Atalay'ı ziyaret ettim. Öncelikle Şerafettin Can Atalay'ın tüm Hatay halkına tüm hemşerilerime, tüm vatandaşlarımıza selamlarını, sevgilerini, saygılarını iletiyorum.

Şerafettin Can Atalay, Hatay'da milletvekilli seçilmek için YSK'ya başvurdu. YSK hiçbir mahsur görmeden başvurusunu kabul etti ve Hatay halkının iradesi ile milletvekili seçildi. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerinin oylarıyla, hiçbir karşı oy almadan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na seçildi. Ama Şerafettin Can Atalay hala Silivri Kapalı Cezaevi'nde. Bu haksızlığın giderilmesi lazım, bu adaletsizliğin giderilmesi lazım. Şerafettin Can Atalay derhal serbest bırakılmalı."