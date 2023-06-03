CHP Grup Başkanı ve Başkanvekilleri Seçildi

TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır seçildi.

CHP Grup Genel Kurulu, 28'inci Dönem'de görev yapacak grup başkanı ve grup başkan vekillerinin seçimi için TBMM'de toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bugün yapılan toplantı sonrasında 9 adaylıktan 5'ine kadın adayların seçildiğini hatırlatan Özel, "Pazartesi gününden itibaren hem grup başkanvekillerimiz hem seçilen diğer arkadaşlarımız görevleri ile ilgili devir teslimleri yapmaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak; etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz" diye konuştu.