Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya'yı nükleer savaşın engellenmesine çağırdı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'yı nükleer savaşın ve silahlanma yarışının engellenmesine yönelik ortak deklarasyona bağlılığını ortaya koymaya davet etti. Radev, Ukrayna'daki savaşın dünya barışını tehdit ettiğini vurguladı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, " Rusya'yı nükleer savaşın ve silahlanma yarışının engellenmesine yönelik ortak deklarasyona bağlılığını ortaya koymaya davet ediyoruz" dedi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Radev, Ukrayna'da devam eden savaşa ve dünyanın karşı karşıya olduğu tehditlere değinerek, savaş, çatışma ve terörün medeniyetin geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

Radev, Covid-19 ile başlayan sosyo-ekonomik sıkıntı, gıda güvenliğinde büyüyen sorunlar, tedarik zincirinin tahribi ve artan enflasyonun etkilerinin pandeminin ardından düzelme eğilimine girdiğini fakat ardından Ukrayna'daki savaşın patlak verdiğini ifade etti. Radev, "Savaş tüm bu sorunları ağırlaştırdı ve sadece binlerce insanın hayatını değil, aynı zamanda bizlerin daha güzel bir dünya inşa etme hayallerimizi de sona erdirdi. Demokrasi ve insan haklarının sistematik erozyonu ve otoriteryanizmin güçlenişi, resmi tamamlıyor. İnsanlığın, uluslararası toplum tarafından benimsenen dünya düzenine uygun olarak yaşayabileceğine ilişkin mutabakat, göz göre göre ayaklar altına alınıyor" dedi.

İklim değişikliği ve kirliliğin gezegendeki hayatı tehdit ettiğini ve tüm bu sorunların medeniyetin geleceğinin tehdit altında olduğu bilinciyle ele alınması gerektiğini ifade eden Radev, insanlığın bulunduğu bu kavşak noktasında liderlerin yerine getirmesi gereken ilk görevin hukuka dayalı uluslararası düzenin tesisi ve barış olduğunu aktardı.

"Bu savaşın her günü, dünya barışı ve güvenliğini tehdit ediyor"

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülkenin komşusuna saldırdığı bir savaşın başlangıcından bu yana 19 ay geçtiğini vurgulayan Radev, " Bulgaristan, savaşın ilk gününden itibaren Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamıştır. Bu savaşın her günü, dünya barışı ve güvenliğini tehdit ediyor" dedi.

" Bulgaristan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesinden derin endişe duymaktadır"

BM'nin 78. Genel Kurulu görüşmelerinin amaçlarından birinin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi olması gerektiğini ifade eden Radev, "İhtiyacımız olan şey, BM'nin uluslararası kabul gören sözleşmelerine dayanan kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir barış için daha güçlü siyasi irade, diplomasi ve aktif görüşmelerdir. Bulgaristan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilmesinden derin endişe duymaktadır. Ukrayna'nın liman altyapılarının vurulması ve Karadeniz'deki gemi hareketlerinin sınırlandırılması, dünya gıda güvenliğine yönelik tehdidi daha da artırmaktadır" diye konuştu.

Rusya'ya nükleer anlaşmaya dön çağrısı

Bulgaristan'ın küresel nükleer silahsızlanma sisteminin güçlü bir destekçisi olduğunu vurgulayan Radev, "Rusya'nın anlaşmadan çekilme kararı alması derin endişe nedenidir. Rusya'nın Belarus'a nükleer silah konuşlandırma arzusu, stratejik istikrar ve genel güvenliği tehdit ediyor. Rusya'yı 2022 yılı ocak ayında nükleer savaşın ve silahlanma yarışının engellenmesine yönelik ortak deklarasyona bağlılığını ortaya koymaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin reformu konusunun hassas olduğunu fakat konseyin daha etkili hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Radev, Güvenlik Konseyinde Doğu Avrupa ülkelerini temsil edecek en azından bir daimi üyenin eklenmesinin gerektiğini ifade etti. - NEW YORK