Bayburt'ta toplu açılış töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda savunma ve güvenlik alanında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir." dedi.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde, baba ocağı, yiğitler diyarı Bayburt'ta, Milli Savunma Bakanı olarak bulunmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisine gösterdiği teveccüh ve duyduğu güvenle bu önemli görevi tevdi etmesinden dolayı şükranlarını sunan Bakan Güler, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin en güzel ve en özel şehirlerinden biri olan Bayburt'a duyduğu hasret ve muhabbetin her gün gönlünde olduğunu söyledi.

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehirlerinde ağırlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayburt gerek Haziran 2018'de gerekse Mayıs 2023'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza en güçlü desteği ve en yüksek oyu veren il olmuştur. Bayburtlu hemşehrilerim bu tercihleriyle bir kez daha istikrardan, büyük ve güçlü Türkiye'den yana olduklarını açıkça ifade etmişlerdir. Devletimiz de Bayburt'umuzun imkanlarını geliştirmek, siz hemşehrilerimizin refahını daha da yükseltmek için hemen her alanda yatırımlarına devam etmektedir. Sadece son birkaç yılda Bayburt'umuzda çok sayıda proje hizmete alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bunlar arasında yeni kamu hizmet binaları, yollar, hastaneler ve aile sağlık merkezi, gençlik ve spor tesisleriyle üniversite kampüs alanı ve yeni okullar, tarımsal kalkınma, su projeleri, gölet ve barajlar gibi birçok alanda yapılan yatırımlar bulunmaktadır."

"Bu yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artarak devam edecektir"

Yatırımların Bayburt'a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni eden Güler, "Diğer yandan Bayburt'umuzun medarıiftiharlarından biri olan 17. Komando Tugayımızın yeni kışla binalarına yönelik çalışmalar da devam etmekte olup kısa sürede Arpalı kışlamızın birinci etabının açılışının yapılması planlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artarak devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Güler, binlerce yıldır şehitlerin ve gazilerin kanıyla sulanan cennet vatanın, kahraman ecdadın kendilerine miras bıraktığı en kutsal emanet olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler de bu mirasa sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere daha müreffeh, daha güvenli bir şekilde aktarma zorunluluğunu yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde bu konudaki görev ve sorumluluklarımız daha artmıştır. Şanlı ve köklü tarihi, stratejik coğrafyası, milli ve manevi değerleri, güçlü ordusuyla dünyada güven üreten ülke konumundaki Türkiye, savunma ve güvenliğini sağlamak, her alanda hak ve menfaatlerini korumak için gerekli siyasi, askeri, ekonomik ve koruyucu imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Ülkemiz aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uluslararası alanda kurduğu kapsamlı ilişkilerle özne haline gelmiş, etki alanı üç kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur."

Milli Savunma Bakanlığı olarak ülke savunması, asil milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda şanlı ordumuz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleri doğrultusunda, amir ve komutanların emirleri ve personelin emsalsiz kahramanlığı ile Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudutlarımızın emniyetini en yoğun tedbirlerle sağlamakta, mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi başarıyla korumakta, başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermekte, dünyada barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemiz Ukrayna'dan tahıl ihracatı sorununun çözümünde etkin bir rol üstlenerek, dünya gıda güvenliği ve tedarikine de önemli katkılarda bulunmaktadır."

Bakan Güler, gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma ve güvenlik alanında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Sizlerin de desteğiyle bir ve beraber olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve ülkemizin gücüne güç katacağız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye en büyük desteği veren Bayburt'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sabah saatlerinde Erzurum'a geldiğini, buradan Kop Tüneli'ne uğradığını belirten Uraloğlu, "Kop Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde gördüm. Havaalanıyla ilgili bilgi aldım, sonra Vauk tünelleriyle ilgili bilgi aldım. Bunları yakından takip ediyoruz. Bir de bana iletilen internet ve GSM operatörleriyle ilgili bilgileri biliyordum, yerinden de bilgi almış oldum. Bunların hepsi yakın takibimde. Hele hele siz bu desteğinizi sürdürdükten sonra zaten zorunlu olarak yakın takibimizde olacak. Allah'ın izniyle bunları en kısa zamanda bitirerek, Bayburt'un hizmetine sunacağız." dedi.