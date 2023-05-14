Başkan Söğüt oyunu kullandı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa giderek oyunu kullandı. Söğüt, "Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır" dedi.

Tüm Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi seçimi için sandık başına gitti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de oy kullanmak için okulda hazır bulundu. Öğle saatlerinde okula giden Şener Söğüt, 1296 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Okul önünde vatandaşlarla sohbet eden Söğüt, "Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır. Sandıklardan çıkan sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ