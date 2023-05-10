Bakan Varank: Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkanlar'ın da yüzyılını inşa edeceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Balkan coğrafyasına gittiğinizde, soydaşlarımızın Türkiye'nin geldiği durumdan, güçlü Türkiye'den, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderden ne kadar memnun olduğunu çok kolay görebilirsiniz. İşte biz aslında şimdiye kadar uyguladığımız politikaları 14 Mayıs'tan sonra çok daha güçlü bir şekilde, çok daha etkili bir şekilde inşallah uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Balkan coğrafyasındaki soydaşlarımızın da yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, seçim çalışmaları kapsamında, Rumeli ve Balkan Türkleri ile bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Rumeli ve Balkan Dernekleri Buluşması'nın ardından Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İş Birliği Geliştirmeye Yönelik Protokol İmza Töreni gerçekleştirildi. Törene, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka da katıldı. Programın açılışında konuşan Bakan Varank, "Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın mevcut sorun alanlarına ve gelecekte ortaya çıkabilecek sınamalara karşı, etkin çözümler üretebilecek bir sivil toplum yapısına kavuşabilmek, bizim hükümetlerimizin en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü sivil toplum, güçlü Türkiye anlayışı çerçevesinde sivil toplumu daha da güçlendirerek demokrasimizi de aslında tahkim etmek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurmak ve çözüm önerilerini yerinde dinlemek için sadece son 3 yılda hükümetimize bağlı bakanlıklardaki arkadaşlarımız 9 bine yakın STK ziyareti gerçekleştirdi. Son 5 yılda sivil toplum kuruluşlarının 2 bine yakın projesine, 200 milyon liranın üzerinde hükümet olarak kaynak aktardık. Yine hükümet olarak güçlü sivil toplumu tesis ederken bize rehberlik edecek sivil toplum strateji belgesi ve eylem planı çalışmalarında da sona yaklaştık. Sivil toplum kuruluşlarımızın projelerini elbette desteklemeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilini de güçlendireceğiz. Bununla ilgili zaten vaatlerimizi biz seçim beyannamemize koyduk. Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkını destekleyerek hem Türkiye'de hem bulundukları ülkelerde vatandaşlık haklarından yararlanmaları için, gerekli yasal ve diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz. Özellikle son dönemde, yurt dışından Türkiye'ye araçlarıyla gelen vatandaşlarımızın bir talebi var. Hepiniz bu talebi biliyorsunuz. Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların, kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönebilmeleri için biliyorsunuz 185 gün yurt dışında beklemeleri gerekiyordu. Bu sürenin kısaltılmasıyla ilgili de şu anda gerekli bakanlıklarımız çalışmalarına başladılar. ve tabii ki önümüzdeki dönemde özellikle Kosova'da serbest dolaşımla ilgili yasal mevzuat da gündeme geldi. Oradaki değişiklikle birlikte aslında Kosova'da da bağlarımızı çok farklı bir şekilde önümüzdeki dönemde güncellemiş olacağız" dedi.

Sözü Türkiye'nin otomobili Togg'a da getiren Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, "Sayın Bakanıma da teşekkür ediyorum. Bugün Türklerin gururu olan o güzelim arabayı, Togg'u sürme fırsatına sahip oldum. Kendine de teşekkür ediyorum. Bakanım inşallah en kısa zamanda Kosova'da bu Togg'ları göreceğiz. Bunun sözünü de sizden istiyoruz" dedi.