Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke kolay kazanılmadı (2)

KARAİSMAİLOĞLU İFTAR PROGRAMINDA KONUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'den 1'inci sıradan milletvekili adayı olduğu memleketi Trabzon'da, ziyaretlerine devam etti. Of ilçesinde önce esnaf ve vatandaşlarla buluşup, mahalle muhtarları ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra partisinin Of İlçe Teşkilatı'nın iftar programına da katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, seçimlere az kaldığını, Türkiye'nin son 20 yıldır sağladığı istikrarın devamının geleceğini kaydetti. Karaismailoğlu, "Trabzon Of, Türkiye'nin emniyetidir. Herkesi kucaklayacağız. Bu bir memleket davasıdır. Vatanseverlik davasıdır. Bakın bir tarafta 20 yıldır vatan için memleket için didinen, milletin derdiyle dertlenen bir iktidar öbür tarafta Türkiye düşmanı bütün kişilerin bir araya toplandığı şer ittifakı var, zillet ittifakı var. Türkiye terör belasından çok bedeller ödedi. Binlerce canımız yandı. Bunlara siz fırsat vermeyeceksiniz. Sandıktaki güçlü iradenizle, sandıktan çıkacak yüzde 95 oy oranıyla buna dur diyeceksiniz" dedi.

20 yılda yüzyıllık açığı kapattıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, söz verdikleri her şeyi yaptıklarını ve tek dertlerinin hizmet olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Bir yıllık koalisyon hükümetlerinden sonra Türkiye, 20 yıldır kazandığı istikrarla önündeki 50 yılı planlıyor. 2053 yılına geldiğimizde Türkiye'nin ne durumda olacağı bellidir. O yüzden istikrar çok önemlidir. Bu kadar yatırımlar güçlü irade ve güçlü lider sayesinde oluyor. Karşımızdaki vizyonsuzlara, iş bilmezlere, öyle bol keseden atanlara fırsat vermeyeceğiz. Biz konuşmayız icraat yaparız. İcraatlarımızla konuşuruz. Aynı kişiler 2019 seçimi öncesinde namus sözü verdiler. Bir tane işçiyi işten atmayacaklardı. Tam 25 bin kişiyi işten attılar. İşte bunlar öyle adamlar" diye konuştu.

Salim SARIKOÇ/TRABZON,