AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadının Haklarını İhlal Eden Şiddete Taviz Vermiyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının; yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden, aile ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan bu sorunla mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplanan 'Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na sunum yaptı. Göktaş, Türkiye'de kadın hakları ve refahı konusunda büyük bir devrimin gerçekleştiğini belirterek, "Kadın erkek eşitliğini, 2004 ve 2010 yıllarında Anayasanın 10'uncu maddesinde yapılan değişikliklerle güçlendirdik. Kadınların siyasi ve sosyal alanlarda güçlenmelerinin önünü açan çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarla bugün millet iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında bulunan kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaşmış durumdadır. Biz bu sayıyı elbette yeterli görmüyoruz. Bunun yanı sıra 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51,6'ya yükseldi. Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,66'ya ulaştı. Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6'ya yükseldi. Diğer yandan Türkiye, 2007-2023 döneminde, kadının iş gücüne katılma oranını 14,6 puan, kadın istihdam oranını 12 puan artırarak, bu oranı OECD ülkeleri arasında en fazla artıran ülke konumundadır" diye konuştu.

'GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR'

12'nci Kalkınma Planı doğrultusunda 2028 yılı sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, "Kadınların, hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması, temsil ve katılımlarının artması, her tür şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşaması elzemdir. Şuna yürekten inanıyoruz ki, kadını güçlü kılacak her somut adım, ülkemizin güçlenmesi demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir. Bu kapsamda kadınları daha da güçlü kılacak çalışmalarımızı artırmak için bu yıl kadının güçlenmesi programına ayırdığımız bütçeyi yüzde 165 oranında artırdık. Sadece Bakanlık çalışanlarımızın değil, Türkiye'nin bütün kadınlarının güçlenmesi, kadın ve erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi bizzat Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz kanalıyla yürütüyoruz. 2024 Performans Programı'nda, Bakanlık hizmet performans göstergelerini kadın ve erkek olmak üzere ayrıştırdık" dedi.

'TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRAN TEDBİRLER ALIYORUZ'

Kadına yönelik şiddete değinen Bakan Göktaş, bunun tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu vurgulayarak, "Biz Bakanlık olarak, kadının yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden, aile ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan bu sorunla mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz. 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanun kapsamında Bakanlık olarak, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonu ve iş birliğini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra şiddeti önlemek için toplumsal farkındalığı artıran tedbirler alıyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunu yeniden yapılandırdık. Oluşturduğumuz bu mekanizmayla şiddetle mücadelede farkındalık oluşturma, kurumsal kapasiteyi artırma ve mevzuata ilişkin çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞÖNİM, 1 MİLYON 772 BİN KİŞİYE HİZMET VERDİ'

Erken yaşta ve zorla yapılan evlilikleri tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, "ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklara 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. 11 dil desteği bulunan KADES uygulaması ile şiddet ihbarında bulunanlara hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Elektronik kelepçe uygulamasıyla yüksek riskli vakaları yakından takip ediyoruz. Şiddetle topyekun mücadelede tüm bakanlıklarımızın farklı sorumlulukları bulunuyor. Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımızla veri entegrasyonunu sağlayarak mağdura daha hızlı ulaşıyor, takip ve izleme süreçlerini etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca, 81 ilimizde bulunan 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirici faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ŞÖNİM'lerle 2012'den bugüne kadar toplam 1 milyon 772 bin kişiye hizmet verdik. Bu başvuruların büyük bölümü rehberlik ve psikososyal desteklerden oluşuyor. Ayrıca 7 ilimizde daha yeni ŞÖNİM'leri faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra 414 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktamız ile önleyici hizmetler sunuyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE HER 10 KİŞİDEN 1'İ YAŞLI'

Bakan Göktaş, dünya nüfusunun hızla yaşlandığını söyleyerek, "Her ne kadar diğer ülkelere kıyasla ülkemiz genç nüfus bakımından zengin bir ülke olsa da Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 21 artarak 9 milyona yaklaştı. Yani bu, ülkemizdeki her 10 kişiden birinin yaşlı olduğu anlamına geliyor. Yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13, 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Uzak bir tarih gibi gelebilir ama 2080'de ülkemizde her dört kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor. Bu gerçeklikten hareketle, sağlıklı ve aktif yaşlanmayı önemsiyoruz. Bakanlığımıza bağlı 168 huzurevinde 14 bin 654 yaşlıya bakım hizmeti sağlıyoruz" dedi.

Komisyon toplantısı Bakan Göktaş'ın sunumunun ardından milletvekillerinin görüş ve sorularıyla devam ediyor.