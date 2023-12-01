Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne İddialara Yanıt Verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne yönelik iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Büyükşehir Belediyemize bağlı evcil hayvan rehabilitasyon merkezine yönelik doğruyu yansıtmayan iddialara yer verilmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki kurumumuz, evcil hayvanların rehabilitasyonu noktasında üzerine düşen tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmekte, bununla da yetinmeyip mevcut altyapımıza ek olarak can dostlarımızın konforunu daha da arttırmaya yönelik 27 bin metrekare alana kurulu yeni bir rehabilitasyon merkezi projesini de iki hafta içinde hayata geçirmek üzeredir. Tüm müdahalelerin görevli uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapıldığı rehabilitasyon merkezimizle ilgili bu türden manipülatif ve doğruyu yansıtmayan haberlere itibar edilmemesini, kurumumuzu karalamaya yönelik tüm ithamlara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi. - AYDIN