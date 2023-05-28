Antalya'da Sayım Sırasında Gerginlik
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Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy verme işlemi sona erdi ve sandıklara atılan oyların sayımına başlandı. Ancak Kepez ilçesi Çağlayan Anadolu Lisesi'nde bazı sandıklarda itirazlar ve tartışmalar yaşandı.
Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı (3)
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi, ardından sandıklara atılan oyların sayımına başlandı. Antalya'nın Kepez ilçesi Çağlayan Anadolu Lisesi'nde oy sayımında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bazı sandıklarda itirazlar üzerine sayımlar tekrarlanırken, bazılarında ise sayımında tartışmalar çıktı. 1243 numaralı sandığın sayımı sırasında sayılan oyların tekrar zarflara koyulmasıyla, sandık görevlileriyle müşahitler arasında tartışma yaşandı. Tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.