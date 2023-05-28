Antalya'da Sayım Sırasında Gerginlik

Antalya'da oy kullanma yoğun katılımla başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy verme işlemi sona erdi ve sandıklara atılan oyların sayımına başlandı. Ancak Kepez ilçesi Çağlayan Anadolu Lisesi'nde bazı sandıklarda itirazlar ve tartışmalar yaşandı.