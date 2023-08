Alpay Özalan'ın istifa eden danışmanından zehir zemberek sözler: İki kelimeyi bir araya getiremiyordu

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanı Murat Sarıca görevinden istifa etti. İstifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıca, "2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait, çektiği videolardaki her söz bana ait. Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve diğer tüm siyasetçilere 'kendim hazırlıyorum' diye pazarladı" diye konuştu.