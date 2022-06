AK Partili Kavuncu'dan "ek gösterge açıklaması" - Haberler

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, " 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla aziz milletimizin birçok hayalinin gerçekleşmesine vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarımız; yılların sorunu olan, on yıllardır çözülmeyi bekleyen ek gösterge sorununu çözerek her alanda olduğu gibi kamu çalışma tarihimize de mührünü vurmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere müjdesi olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle; tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gidileceğini, 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacağını ifade eden milletvekili Erol Kavuncu, "Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e yükselecek. Bu çerçevede, il müdürleri de 3600-4200 ek göstergeye kavuşacak. Şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek. Yapılan artışlar, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacak. Böylelikle; devletimizin bütün yükünü omuzlarında taşıyan kamu çalışanı, işçi-memur ve emekli, toplam 18 milyondan fazla vatandaşımız ve aileleri bu düzenlemelerden yararlanacaktır" diye konuştu.

Milyonlarca kamu çalışanını ve emeklileri ilgilendiren, çözülmesi imkansız görülen ek gösterge konusunda yapılan düzenlemeyle tüm kamu görevlilerini kapsayan, eşitleyici ve adaletli bir çözüm yolu bulunduğunu anlatan Kavuncu, "Memurlarımızın mevcut maaşlarının artmasıyla birlikte emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşlarında da ciddi artış sağlanmıştır. Emekli olunduğunda maaşların neredeyse yarı yarıya düşmesi nedeniyle emekli olunmaktan korkulan günler artık geride kalmıştır. Nice sessiz devrime imza atan Ak Parti hükümetimiz gerçekleştirdiği ek gösterge reformuyla "Yaparsa Ak Parti yapar" gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" şeklinde konuştu.

Dünyanın yeniden şekillendiği her açıdan olağanüstü bir dönemin yaşandığına dikkat çeken Kavuncu, şunları kaydetti: "Sağlık, enerji ve gıda başta olmak üzere her şey silah olarak kullanılıyor. Dünya ekonomik krizinin her geçen gün derinleştiği en zor zamanda dahi milletini düşünen, milletinden yana olan iktidarımız; dün çiftçisini, bu gün memurunu, emekçisini, emeklisini destekleyen, koruyan düzenlemeleri hayata geçirerek, sözde değil özde milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Ak Parti iktidarımız, gerçekleştirdiği sessiz devrimlerle, vatandaşlarımızın her anlamda hayat düzeyini yükseltmek, dünyada yaşanan olumsuzlukların yansımalarını ortadan kaldırmak için destansı bir mücadele vermektedir. Büyük oranda geride bıraktığımız bu zorlu sürecin ardından milletimizle refahı, huzuru, mutluluğu eskisinden daha iyi yaşayacağımız, paylaşacağımız günler çok daha yakındır. 2023'le yeni bir çağa girecek olan güçlü Türkiye, küresel bir aktör olarak her türlü varlığı, zenginliği vatandaşlarımız için eser ve hizmete dönüştürecektir".

(Muhammed Muttalip Yalçın - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika