AK Partili Atabek: 'NATO zirvesinde Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi'

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, dış ilişkilerde ulusal menfaatleri ilgilendiren konuların siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, NATO zirvesinde Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü kazanım elde edildiğini kaydetti.

Atabek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu uhdesinde, başkanlığını yaptığı kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin, kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi ve desteklenmesi kapsamında, mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesine yönelik faaliyet gösteren alt komisyonun, 26-29 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'ya heyet olarak bir ziyaret yaptıklarını belirterek, ziyaret sırasında yaptıkları temaslar hakkında bilgi verdi.

İspanya'daki NATO zirvesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Atabek, Türkiye'nin NATO zirvesindeki kazanımlarının ve milli bir konunun sulandırılarak servis edilmesi, konuşulmasının ancak "akıl tutulması" ile açıklanabileceğini kaydetti.

Zirveye katılan İsveç, Finlandiya ve Türkiye dışişleri bakanlarının imzasıyla 10 maddelik bir memorandum imzalandığını dile getiren Atabek, "Aylar boyunca süren bir diplomasi trafiği sonucu olarak Türkiye'nin talep ettiği, istediği bütün konular bu memorandumda dile getirilmiş ve bu anlamda Türkiye'nin isteklerinin tamamı İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edilmiştir. Bundan herkesin ve özellikle de muhalefet partilerinin onur duyması lazım." diye konuştu.

Atabek, 10 maddelik anlaşmada PKK, PYD ve iltisaklı terör örgütlerinin, FETÖ'nün bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonlandırılacağına yer verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez uluslararası bir anlaşmada PKK, YPG, PYD ile FETÖ'nün de yer almasını sağladığını ifade eden Atabek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ortaya koyduğu duruşla Türkiye'nin tezleri temelinde güçlü bir kazanım elde edildi. Bu kazanım aynı zamanda terörle mücadele adına ilkeli duruşa sahip her devlet ve herkes için anlamlıdır." dedi.

Atabek, muhalefetin, bu başarıyı görmezden geldiğini, hatta küçümsemeye çalıştığını belirterek, dış ilişkilerde ulusal menfaatleri ilgilendiren konuların siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.