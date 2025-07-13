AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terörsüz Türkiye Komisyonu günler içinde kurulacak"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin,"Meclis başkanımızın takdirinde bir konu ama zannediyorum çok haftalara sari olmayan günler içerisinde öyle bir komisyonun kurulduğunu hep beraber göreceğiz"ifadelerini kullandı.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili konuştu.

İstişare ve değerlendirme toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona ereceğini belirten Çelik, "Dün çok yoğun bir gün geçirdik. Bu sefer değişik bir formatta, çeşitli workshoplar halinde güvenlikten, adalete, kalkınmadan sosyal politikalara kadar çok geniş bir alanda kapsamlı bir şekilde bütün konuların çeşitli formatlarda ele alınması söz konusu oldu.

Bu sefer aynı anda paralel birçok salonda bu çalışmalar gerçekleştirilerek, iç politikadan dış politikaya, ekonomiden sosyal politikalara kadar bütün konuların üzerinden geçilmiş oldu. Tabi bu sefer bir de biliyorsunuz cuma günü, henüz kampımız resmen başlamadan bir stratejik çalıştay yapılmıştı. Bu stratejik çalışma vesilesiyle de arkadaşlarımız bir araya gelerek, milletvekillerimiz, MKYK, gençlik ve kadın kollarımız çeşitli konulardaki değerlendirmelerini yaptılar" dedi.

Çelik, bütün bu çalışmaların hepsinin not alındığını ve bu notlar çerçevesinde hangi değerlendirmelerin yapıldığı belirterek, hangi politika önerilerinin getirildiği, hangi konularda güncelleme ihtiyacı olduğu, hangi konularda eleştiriler olduğuna dair bütün notların, bir stratejik tutum belgesi haline getirileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla MYK ve MKYK tarafından hazırlanan belgelerin değerlendirileceğini belirten Çelik," Tabi illerin, illerden arkadaşlarımızın aldığı çeşitli değerlendirmeler, vatandaşlarımızın ifade ettikleri başta olmak üzere çeşitli uluslararası platformlarda arkadaşlarımızın karşılaştığı problemler, karşılaştığı sorular, bütün bunların ele alındığı kapsamlı bir kamp gerçekleştiriyoruz.Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşması hemen hemen dünyanın her tarafında çok geniş bir yankı buldu. Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği nokta, uluslararası platformlarda destek gören bir nokta. Demokrasisiyle, sosyal gücüyle, ekonomik gücüyle, siyasal gücüyle Türkiye'nin önümüzdeki döneme perspektif sunması açısından da önemli" değerlendirmesini yaptı.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, her tarafta çatışmaların yoğun bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye'nin kendi yumuşak gücünü, diplomatik yeteneklerini kullanarak, hukuk sistemi içindeki egemenlik araçlarını kullanarak, sosyolojik ve siyasal araçlarını kullanarak terör meselesini sona erdirme konusunda ortaya koyduğu bu perspektifin dünyanın her tarafından geniş bir şekilde ilgiyle karşılandığını gördüklerini kaydetti.

Tabii silah bırakma sürecinin, silahların imhası ve teslim edilmesi sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla birlikte silahlarını teslim etmesi, bütün illegal yapılanmalarıyla birlikte, ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla birlikte terörün tamamen ortadan kalkması, bir terörsüz Türkiye tablosunu çıkmasının bölge için de büyük bir ilham kaynağı olacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade ettiğini hatırlatan Çelik, Süreçte Irak makamlarının çok büyük bir ilgisi ve desteği olduğunu dile getiren Çelik," Hem merkezi hükümete hem Kuzey Irak'taki yönetime buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aynı şekilde Suriye'den, Azerbaycan'dan verilen destekler ilk destekler olarak ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın dün çizdiği çerçevede bütün bu süreci bundan sonrasında kesintisiz bir biçimde hep beraber sürdüreceğiz. Bugün itibariyle de hem teşkilat perspektifleriyle ilgili toplantılar yapılacak, reform stratejisi ile ilgili toplantılar yapılacak, iletişim ve iletişimin koordinasyonuyla ilgili toplantılar yapılıyor" dedi.

Terörsüz Türkiye meselesinin kampta değerlendirildiğini belirten Çelik," Milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, bütün kurucularımızla, bütün katılımcılarımızla birlikte öğleden sonra Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplantımızı başlatacağız ve daha sonra kapanış konuşmalarını dinleyerek kampımızı tamamlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız da dünkü bir takım eleştirileri terörsüz Türkiye'ye dönük olarak zikrederken hatırlarsınız şunu söyledi. Bazıları esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar. Çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar.

Bunun çift taraflı istismarı vardır biliyorsunuz. Birincisi terörün varlığından ve terörün desteklenmesinden nemalananlar vardır. Bir de terör bitsin cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından yürütülen her süreci ve devletin meşru egemenlik alanı içinde ve hukuk sistemi içerisinde yürütülen her süreci bile haksız ve hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, dolayısıyla meseleleri sürekli olarak tıkanma noktasına götürmeye çalışan bir yaklaşım vardır" açıklamasını yaptı.

"Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, arkasından Dem Parti'nin yürüttüğü çeşitli partileri ziyaret ederek istişare sürecinin bütün bu sürecin bundan sonrasında da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti" diyen Çelik," Dolayısıyla zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki çerçeve de terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesiyle ilgili bir çerçeve" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye komisyonuyla ilgili açıklamada bulunan Çelik, "Meclis başkanımızın takdirinde bir konu ama zannediyorum çok haftalara sari olmayan günler içerisinde öyle bir komisyonun kurulduğunu hep beraber göreceğiz. Tabi burada esas olan PKK'nın fesi ve silahların teslimi imha edilmesi süreciyle ilgili olarak komisyonun dayanak oluşturması, meclisin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir göz olarak devreye girmesi şeklinde. Bunu daha önce de ifade ettim. Bu sürecin birçok kısmını dünyadaki pek çok örnekle mukayese ediyorlar. Bu mukayeselere baktığınızda aslında bunlar birbirini direkt karşılamıyor" diye konuştu.

Bu süreçte herhangi bir üçüncü gözün olmadığını bir kez daha ifade eden Çelik, "Yani dünyadaki pek çok süreçte bir başka ülke üçüncü göz olarak devreye girmiştir. Burada herhangi bir üçüncü göz yoktur.

Doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kurduğu doğrulama mekanizması çerçevesinde bütün bu süreç takip edilecektir. Tabii bunun da meclis boyutunda yani ihtiyaç duyulan düzenlemelerle ilgili, yapılacak tartışmalarla ilgili olarak meclis de bir göz olarak burada devreye girmiş olacaktır. Sürece Yüce Meclis de önderlik etmiş olacaktır. O şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimatlar çerçevesinde herkes şu anda görevinin başında ve olayı takip ediyor" dedi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili eleştirilere cevap veren Çelik," Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi konuşma konusu sonrasında bunların herhangi bir şekilde gündem olmasını istemem bu bahsettiğiniz bir takım üslupların. Buradaki heyete Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren bir heyettir. AK Parti heyetidir. İktidar Partisi'nin heyetidir. Onun işte MKYK'sıdır, MYK'sıdır, milletvekilleridir, kadın kollarıdır, genel gençlik kollarıdır. ya buna karşı konuşurken güruh diye bir ifade kullanan kişinin bu söylediği sözü tabii ki kendisine iade ediyoruz. Yani bu böyle bir saygısızlık olmaz. Zaten bu üslup da şunu gösteriyor ki bütün meseleleri, ele alış biçimleri bu şekilde.Ondan sonra milliyetçilik adına, Türk Milliyetçiliği adına konuştuklarını ifade ediyorlar. Türk Milliyetçiliği'nin kalesi Milliyetçi Hareket Partisi. Türk Milliyetçilerinin lideri Sayın Devlet Bahçeli" değerlendirmesini yaptı.

"Bütün bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının açtığı çığırı, açtığı yeni sayfayı hep beraber biliyoruz" diyen Çelik," Onun ötesinde bu şekilde konuşan kişilerin söylediklerinin mesela diyelim ki terörle mücadeleyle bir zaaftan bahsetseler dönüp bakalım ama terörle mücadele konusunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek nitelikli, en yüksek donanımlı terörle mücadelesinin verildiği yılları yakın zamanda hep beraber geçirdik. Halen de hem Türk Silahlı Kuvvetleri, hem Kahraman Polisimiz, hem Jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz, Korucularımız hepsi birlikte Milli İstihbarat Teşkilatımız en yüksek donanımlarla birlikte vatan savunmasını yapmaya devam ediyorlar.Dünyada sert güç unsurlarınızı kullanarak doğrudan terörle mücadeleyi verirsiniz. Aynı zamanda da terör örgütünün fesh edilmesi ve silahlarını bırakması için başka mekanizmalarda devreye su akarsınız.

Bunun literatürdeki adı yumuşak güç unsurlarıdır. Geçmişte peki bu hiç olmamış mıdır? Yani bizim iktidarlarımız döneminde mi icat edilmiştir? Hayır bu da söz konusu değil. AK Parti iktidarlarından önce de, Milli Güvenlik Kurullarında, hatta çoğu kez de doğrudan asker üyelerin buraya önerisiyle teröristlerin silah bırakması, teslim olmasını teşvik edecek pek çok düzenleme yapılmıştır" dedi.

Yumuşak güç unsuru kullanmanın devletler tarafından benimsenen bir unsur olduğuna dikkat çeken Çelik, "Yani bir yandan sert güç unsurlarıyla terörle mücadele eder, bir yandan da tabii ki yumuşak güç unsurlarını devreye sokar. Bunlar nedir? Sosyolojik araçlarını devreye sokar, hukuk araçlarını devreye sokar, siyasal araçlarını devreye sokar, dolayısıyla egemenlik alanı içerisinde hareket eder. Burada defalarca bunu söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesinden bir taviz yoktur. Süreç herhangi bir şekilde bir al ver süreci değildir. Bir müzakere süreci değildir. Bir pazarlık süreci değildir. Yine aynı şekilde devletimizin temel nitelikleri ve milletimizin temel değerleri konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Burada şunu da özellikle ifade etmek isteriz. Bugünlere kahraman şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla geldik.

Ve en zor zamanlarda, dünya konjöktürünün en olumsuz zamanlarında bile onların fedakarlıkları sayesinde bu vatan savunması yapıldı. Ülkemiz herhangi bir şekilde bölücü tehdidin sonuçlarına maruz kalmadı, egemenliğini korudu. Şimdi ise aynı şekilde terörle mücadele konusunda Türkiye'nin donanımı ortada bundan sonrasında da bu yumuşak güç unsurlarının denenmesi dünyanın her tarafında bu denenmiştir" diye konuştu.

Süreçle ilgili yapılacak eleştirileri kıymetli bulduğunu ifade eden Çelik, meclisteki bütün partilerin çalışmalara katkı sağlamasını arzu ettiklerini belirterek, "Hukuk araçlarınızla devreye girersiniz. İstihbarat teşkilatınızın görüşmeleriyle devreye girersiniz. ve dolayısıyla bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmak için yapılan bir çalışmadır. Dediğim gibi eleştiriler kıymetlidir. Eleştirileri dinlemek isteriz. Meclisteki komisyonda da, meclisteki bütün partiler, grubu bulunan partiler bulunsun ve görüşlerini ifade etsin arzu ederiz .O başka bir şeydir. Ama sözel bir şiddete başvurarak hiçbir siyasal argüman üretmeden sadece karşı tarafı ihanetle suçlayarak olan biten her şeyi çarpıtarak ortaya koyulan şeyin herhangi bir şekilde maalesef değeri olmuyor. Bir zemini de olmuyor. Bunlar geçmişte de defalarca yapılmıştır. Doğru olan bir masanın etrafında toplanıp bu eleştirilerin makul bir şekilde ortaya koyulması ve hedefin terörsüz Türkiye olduğu, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması çerçevesinde olması gerektiği konusundaki iradenin canlı tutulmasıdır. Onun dışında mesela tutuyor Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine karşı Sayın Özgür Özel sözleri çarpıtarak bir şey söylüyor. Sanki Cumhurbaşkanımız büyük bir birliktelikten bahsederken yakın bölgemizde, tarihten örnekler vererek tarihte ne zaman yakın bölgemizde büyük bir iş birliği büyük bir dayanışma ortaya çıktığında ortaya çıkan huzur, barış ve refah tablosunu dünkü konuşmasında tasvir etti. Ama Sayın Özgür Özel bunun etnik vurgular temelinde bir ayrışma şeklinde resmedildiğini ifade etmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Tam tersine bir büyük tablodan yakın bölgemizde işte görüyorsunuz yakın bölgemizdeki Türk'le Kürt'ü, Kürt'le Arap'ı Alevi'yle Sünni'yi, Sünni'yle Şii'yi Nusayri'yle Dürzi'yi karşı karşıya getirmeye çalışan denklem karşısında Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmanın Irak'ta, Suriye'de çatışma bölgelerinde nasıl büyük bir heyecanla karşılandığı ve herkesin bu olumsuz denklemden kurtulmak için onu referans gösterdiği görülüyor" açıklamasını yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini koruyarak, Türk milletinin değerlerini koruyarak geleceğe bakmamızdan kendi egemenlik alanımız, hukuk sistemimiz içerisinde bu çalışmaları yürütmemizden daha doğal bir şey yok" diyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede baktığımızda bütün bu egemenlik Türk milletine aittir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türk'le Kürt'ün kardeşliğini pekiştirecek zaten var olan tarihsel kardeşliğini kaderdaşlık olan kardeşliğini pekiştirecek daha güçlü vurguların, devletimizin başı olarak Cumhurbaşkanımızdan gelmesinin birilerini rahatsız etmesi tabii o başka şekilde yorumlanması gereken bir şey. Bu çerçevede bu çalışmalar dediğim gibi arkadaşlar güçlü bir şekilde sürecek. İnşallah birkaç ay içerisinde terör örgütünün tamamen silahlarını bırakması ve bunun bütün şube ve uzantılarıyla gerçekleşmesi takip edeceğimiz bir husustur." - ANKARA