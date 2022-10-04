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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yarın yapılacak AK Parti TBMM Grup Toplantısına yönelik paylaşım Açıklaması

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yarın yapılacak AK Parti TBMM Grup Toplantısına yönelik paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında yapacağı konuşmanın "hak ve özgürlük mücadelesinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacağını" bildirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında yapacağı konuşmanın "hak ve özgürlük mücadelesinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacağını" bildirdi.

Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, AK Parti'nin hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi olduğunu belirtti. "Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık." ifadesini kullanan Çelik, yarın Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı grup konuşmasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik AK Parti Politika Haberler

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