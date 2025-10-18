Kürşad Zorlu: Ana Muhalefet Popülizme ve Şikayet Siyasetine Odağlandı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Bizler hizmet siyasetiyle milletimizi esas alan anlayışla hareket etmeye çalışırken bir de bakıyorsunuz ana muhalefet partisine, içeride hızla artan bir biçimde popülizme ve polemik siyasetine, dışarıda ise bir bakıyorsunuz şikayet siyasetine odaklanmışlar. Avrupa'nın başkentlerinde ülkelerini, seçilmiş Cumhurbaşkanını şikayet etme politikası izliyorlar" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığını ziyaret edip, İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve partililerle bir araya geldi. Programa ayrıca AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belde ve ilçe belediye başkanları ile parti teşkilatları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın 7 ayda önemli organizasyonlara imza attığını belirtti. Zorlu, "Türk devletlerinin birbiriyle yakınlaşması, bugün küresel sistemde meydana gelen gelişmeler, kırılmalar, kaoslar, karşı karşıya olduğumuz sınamalarla birlikte çok daha büyük önem arz etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedefimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Türk Dünyası Yüzyılı hedefi bizlerin bu sürece olan katkısı ve inanmışlığıyla çok daha ileri bir noktaya taşınacaktır. Bildiğiniz gibi son dönemde hükümetimizin ortaya koyduğu tedbirlerle ekonomideki politikalarımız, hedeflerimiz yolunda ilerlemeye devam etmektedir" diye konuştu.

'MİLLİ HASILA BUGÜN 1,5 TRİLYON DOLARLIK BİR SEVİYEYE ULAŞTI'

Türk Devletleri ile yapılan iş birliğinin bölgeye de olumlu yansımalarının olduğunu ifade eden Zorlu, "Şu rakamları özellikle vermek istiyorum. 2002 yılında ülkemizin hasılası 236 milyar dolardı. Bugün 1,5 trilyon dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. ve şuranın altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün Merkez Bankamızın rezervleri çok şükür 190 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmıştır. Yine dış ticarette geldiğimiz nokta çok önemlidir. ve sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada ortaya koyduğumuz birçok proje ile hayata geçirilen hizmetlerle hizmet siyasetinin adresi çok şükür bugün AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğidir. Bu anlamda Türk Devletleri ile ilişkiler yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner iradesiyle bir hayalin gerçeğe dönüştüğü bir fotoğrafı ortaya koymaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı adıyla 2009 Nahçıvan Anlaşması'nın ardından tesis edilen uluslararası organizasyonda 8 Türk devleti artık resmi olarak Türk adı altında bir aradadır. ve bugün 2,1 trilyon dolarlık milli hasılası yaklaşık 5 milyon kilometrekare yüz ölçümü ve 250 milyon nüfusu aşan kapasitesiyle Türk Devletlerinin iş birliği artık sadece kendi aramızda değil bulunduğumuz bölgelerde de coğrafyalarda güvenliğin, huzurun, barışın adresi olabilme konumuna erişmiştir" dedi.

'AZERBAYCAN'LA NAHÇIVAN ARASINDAKİ HAT İÇİN TEKNİK GÖRÜŞMELER BAŞLADI'

Yapılacak demir ve kara yolu hatları için çalışmaların başladığını belirten Zorlu, "Çok şükür artık küresel sistemi ve ekonomiyi etkileyecek çok önemli projelerle gün yüzüne çıkmaktadır bu birlikteliğin sonuçları. En önemlilerinden bir tanesi Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye, Kars'a ve Iğdır'a ulaşacak olan kesintisiz demir yolu ve kara yolu hattı için çalışmalar giderek hızlanmıştır. Bu konuda özellikle Azerbaycan'la Nahçıvan arasındaki hat için teknik görüşmeler ve detaylar başlamış durumdadır. İnşallah bu koridorun hayata geçmesiyle birlikte Hazar'dan Türkiye'ye uzanan artık sadece kültür ve gönül köprüsü olmayacak aynı zamanda yaklaşık 600 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesi ülkemize ve oradan Avrupa'ya ulaşma imkanı kavuşacaktır. ve yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen bir başka önemli adım Hazar'ın kıyısından Türkmenistan doğal gazı ilk defa swap yoluyla ülkemize ulaşmıştır. Nihai hedefimiz inşallah Türkmenistan doğal gazını boru hattıyla ülkemize oradan Avrupa'ya taşımaktır. İşte bu asrın projesi de yine AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

'ŞİKAYET ETME POLİTİKASI İZLİYORLAR'

Milliyetçiliğin Türk dünyasını birleştirme ideali olduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim, tabii bizler bu vizyonla bu hizmet siyasetiyle milletimizi esas alan anlayışla hareket etmeye çalışırken bir de bakıyorsunuz ana muhalefet partisine, içeride hızla artan bir biçimde popülizme ve polemik siyasetine, dışarıda ise bir bakıyorsunuz şikayet siyasetine odaklanmışlar. Avrupa'nın başkentlerinde ülkelerini, seçilmiş Cumhurbaşkanını şikayet etme politikası izliyorlar. Polemik şikayet siyaseti. Bir tarafta ise Hazar'ın petrolünü buraya getirme çalışan, bölgesinde ara buluculukta artık liderlik konumuna gelmiş olan, Gazze'de ateşkesi sağlama iradesi gösteren bir lider. Oysaki bakın Atatürk'ün çok önemli bir sözü vardır. Dış siyaset iç kurumlarla ve iç siyasetle ilişkilidir. Peki iç siyasetin merkezi nedir? Memleketi kalkındırmak, memleketin güvenliğini sağlamak ve ülkemizi her anlamda yüceltmek ülküsüdür. Milliyetçilik budur. Milliyetçilik nedir? Türk dünyasını birleştirme idealidir. Nedir? Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm ülkemizin insanlarını kucaklayan birlik ve dayanışma ruhunu hayata geçmektir. Nedir? Milli savunma sanayini yerlileştirmektir. Bunu başaran kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla biz tüm mensuplarımızla liderimizin yolunda inşallah bu vizyona odaklanmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, milletimizle buluşacağız, dertlerini dinleyeceğiz. Bugün bazı sorunlar olabilir ve biz bu sorunları gidermek için büyük gayret sarf ediyoruz. İnşallah 2026 yılı sonuna kadar ekonomide attığımız adımların milletimizde daha çok buluştuğu, hissedildiği bir yıl olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Yeter ki bizler birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Bu vizyon doğrultusunda hareket etmeyi sürdürelim diyorum."

'BÜTÜN KURUMLARIMIZ BÜYÜK BİR HASSASİYET İÇİNDE'

Gazetecilerin Türkiye'de yaşayan Uygur Türklerine vatandaşlık hakkı verme konusunun gündemde olup olmadığı sorusuna Zorlu, "Tabii ki biz gönül coğrafyamızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Ama şunun da altını çizmek lazım. Biz aslında insancıl hukuk, insancıl diplomasi ve bu bağlamda baktığımız pek çok coğrafyayla da ilgileniyoruz. Elbette Uygur Türk'ü olan kardeşlerimizin durumları bizim için çok daha farklı bir anlam taşıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son 10 Ekim tarihinde bir resmi gazetede bir yönetmelik değişikliği gerçekleşti. Şu an ülkemizde mukim olan, yaşayan Türk devletleri dışında ülkemizde bulunan soydaşlarımızın burada çalışma ikametleri ile alakalı kolaylaştırıcı ve hatta onları çalışma hayatında çok daha hızlı ve en yüksek kapasitede kazandırmaya yönelik bir yönetmelik değişikliği gerçekleşti. İstiyoruz ki biz soydaşlarımızla bu gönül birliğimizi her anlamda sağlayalım. Bahsettiğimiz mesele kadim tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluk. Onların hakları, hukukları, kültürleri, bunları çok daha iyi yaşayabilmeleri için Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız büyük bir hassasiyet içindedir" yanıtını verdi.

'HER TÜRLÜ PROVOKASYONA KARŞI ÇOK DİKKATLİ OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

PKK elebaşılarından Duran Kalkan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik açıklamasının sorulması üzerine Zorlu, "Terörsüz Türkiye mottosuyla başlayan bir komisyon oluştu biliyorsunuz. Ben de o komisyonun AK Parti'de temsil edilen üyelerinden bir tanesiyim. Büyük bir sorumluluk ve sağduyu içerisinde bu süreci yürütüyoruz. Çünkü eğer gerçekten amacımız dayanışmamızı, kardeşliğimizi, huzurumuzu esas almaksa burada soğukkanlı ve çok dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz sürecin başından beri. ve bir sözümüz var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere şehitlerimizi, gazilerimizi başta olmak üzere milletimizin vicdanını kanatacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Bu tarz açıklamaları doğrusu bizim bu irademize zarar vermeye muktedir bir açıklama olarak görmüyorum. Doğrusu biz bu anlayışımızı sürdürdüğümüz müddetçe inşallah hedefimize sonuna kadar ulaşacağız. Her türlü provokasyona karşı çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Tüm siyasi partilerimiz bu konunun tüm paydaşlarının söz ve eylemlerine dikkat etme sorumluluğu bizim kadar bulunmaktadır. İnşallah hem terörsüz Türkiye'yi hem terörsüz bölgeyi inşa etme hedefimiz hangi adımı atmamız gerekiyorsa o adımı atarak sürecektir. Hedefimiz terör örgütünün sadece yurt içinde değil bütün kollarıyla muhkim olduğu her yerde bu adımları atmasıdır ve bu gerek şart bir durum olarak karşımızda durmaktadır" diye konuştu.

Zorlu, daha sonra Elazığ Valiliği'ni ziyaret ederek 'Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Numan Hatipoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zorlu, daha sonra Elazığ Belediyesi'ni ziyaret etti.