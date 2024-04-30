AK Parti İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Ak Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasapoğlu 31 Mart seçimlerinde Türk demokrasisinin rüştünü bir kez daha ispat ettiğini belirtti.

İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırma hayallerinin olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Halkımızın iradesi farklı yönde gerçekleşti ama hayallerimizde ısrarcıyız. Hayallerimizin, inançlarımızın peşinden yürümeye birlikte devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarına tebriklerimi iletiyorum. Bugüne kadar hep doğrunun, iyinin ve güzelin yanında olduk. Bundan sonra da yine milletimizin menfaatinin yanında olacağız. Hem büyükşehirde, hem ilçelerde bize düşen ne varsa, İzmir'imizin değerli halkıyla ilgili hayırlı iş ne varsa her daim onu en hızlı şekilde gerçekleştirmenin peşinde olacağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, AK Parti'nin güçlü bir parti olduğunu belirterek, bu süreçteki mesajı okuyarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Kasapoğlu, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde borçların pankartlarla binalara asılmasıyla ilgili soru üzerine, yöneticilerin mazeretin arkasına sığınmaması gerektiğini, yönetici olmanın sorun çözmek demek olduğunu, enkaz edebiyatının sonuç vermeyeceğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Karşıyaka'da stat yapma konusunda kendilerine başvura bulunduğunu aktaran Kasapoğlu, "İlgili protokolleri göndermemize rağmen hala bir dönüş olmadı. Bu konuda ne gerekiyorsa ilgili süreçleri takip edin biz de destek verelim. Devir noktasında hazırız." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da hem İzmir hem de genel merkez olarak halkın kendilerine verdiği mesajların doğru anlaşılması için önemli kararlar aşamasında olduklarını söyledi.

Saygılı, "Ne yazık ki ceketimi koyarsam kazarım mantığının hakim olduğu, projelerin değil sadece zihniyetlerin ortaya konulduğu bir süreci yaşadık." ifadelerini kullandı.