AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AFAD'a yapılacak bağış miktarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 yılı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday adaylığı sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yavuz, Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak seçimlerin yenilenmesine karar verdiğini hatırlattı.

Yine aynı gün YSK'nın 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çerçevesinde istifa etmesi gerekenlerin 16 Mart Perşembe günü saat 17'ye kadar istifa etmelerini dile getiren bir karara imza attığını belirten Yavuz, Bu gelişmelerin ardından partimizin yetkili MKYK kurulları toplandı ve konuya ilişkin karar alındı. Bu toplantıda aday usul ve esasları belirledik. Aday usul ve esasları kapsamında müracaatlarının il başkanlıkları ve genel merkez nezdinde alınması kararı verildi. Aday müracaatlarının 16 Mart Perşembe günü Perşembe saat 21'e kadar devam edeceğini karara bağladık" dedi.

Başvuru aidatının bu dönem alınmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığını ifade eden Yavuz, bunun yerine AFAD'a deprem bölgesi hesapları kapsamında bağış şeklinde ödenmesine karar verildiğini bir kez daha hatırlattı.

Bağış yapılmak suretiyle bu süreci geçireceklerini kaydeden Yavuz, bağışların yetişkinler için 20 bin TL, kadın ve gençler için 10 bin, engelliler için 5 bin TL şeklinde alınacağını belirtti.

"Bu dönemde her dönem işi nasıl yürüttüysek, hangi oranları kullandıysak bu dönem de benzeri konularda aynı şeyi yaptık. Bu bağışlar Cumhurbaşkanımız açıklama yaptıktan sonra yapılmış olma şartı karara bağlandı" diyen Yavuz, aday müracaatlarının elektronik ortamda alınacağını aktardı. Yavuz, illerde de aynı şekilde başvuru alınacağını bildirdi. Elektronik ortamda müracaat almaya ilk kez geçen dönemde başlandığını dile getiren Yavuz, elektronik ortamda başvuru alındığında 3 bin ton kağıt israfının önlenmiş olacağına dikkat çekti.

Elektronik başvuruların anlık değerlendirme raporlama gibi avantajları olacağını da ifade eden Yavuz şunları kaydetti:

"Hiçbir soruya muhatap olmayacağız. Ayrıca bu dönem farklı olarak her aday aday adayından taahhütname alıyoruz. Adına Milletvekili Taahhütnamesi dedik. 6 maddeden ibaret. Milletvekili seçilmeme halinde diye başlayan ve 6 maddeden ibaret olan bir taahhütnameyi en baştan tüm aday adaylarımızdan alacağız. Bu kapsamda teşkilat temayül yoklaması, e-temayül usul ve esaslarını da belirledik. Yapacağımız e-temayül yoklamasını bütün Türkiye'de tek günde hafta sonu 19 Mart itibariyle saat 10.00-17.00 arasında yapmış olacağız."

"Bir kısım partilerle görüşme halindeyiz"

Yavuz, Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenleri ile çalışmalarını devam ettirdiğini belirterek, "Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar, saniyeler, dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru. Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni olarak AK Parti-MHP olarak geçen dönem kurduğumuz birliktelik devam, muhkem bir şekilde ediyor. Her an her türlü çalışmamızı birlikte koordine ediyoruz. BBP bizim listemizden girmişti ama Cumhur İttifakı'nın bir bileşeniydi o da. Onlarla da çalışmalarımız devam ediyor bir sorun yok. HÜDA-PAR ile temaslarımız oldu. HÜDA-PAR genel başkanının açıklaması oldu. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini dile getirmişti. Biz bugün saat 15 diye ifade edildi ama 16'da inşallah HÜDA-PAR'I ziyaret edeceğiz. HÜDA-PAR ile olan çalışmalar devam edecek. Kısa süre içinde nihayete ereceğini umuyorum. Yeniden Refah Partisi ile bir temasımız oldu. Binali Yıldırım beyefendi ile gittik. O süreç işliyor" açıklamasını yaptı.

3 döneme ilişkin bir kararın alınmadığını belirten Yavuz, "Evet bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralımız vardı. 2017'de MKYK'ya yetki bırakıldı. Dolayısıyla MKYK'nın alacağı bir karar. Ona ilişkin bir karar alınmadı. 3 dönemden fazla görev yapmış olanlar ve 3 döneme takılanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz. Muhtemelen Nisan'ın ilk haftasını bulacak YSK'ya liste teslimi yapılması. Henüz buna ilişkin bir karar verdiğimizi ifade etmem mümkün değil" dedi.

Seçimlerde ortak liste olup olmayacağına yönelik soruyu da cevaplayan Yavuz, "Seçim sürecinde 20-25 gün uzun bir süredir. Bu süre içinde neye karar verilir bugünden söylemem mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim koordinasyon merkezlerinin kurulduğu bilgisini paylaşan Ali İhsan Yavuz, "Toplam 18 kişiyiz. Seçim yaklaştığında hepimiz SKM adına çalışmaya başlıyoruz. İllerimize de SKM başkanlarını belirledik. İlk toplantımızı yaptık, İlçe SKM başkanlarımızı belirledik. Orada görev alacak arkadaşlarımız da belirlendi. Yurt dışı seçim koordinasyon merkezi başkanımızı, başkanvekilimizi belirledik. Görev alacak arkadaşlarımız da belirlendi, dolayısıyla yurt dışında da çalışmalar hızlı bir şekilde başlamış oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim güvenliğinin önemli olduğunun altını çizen Yavuz, milli iradenin sandığa yansıması ve o şekilde sandıktan geçmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Yavuz, "Sandık seçimin namusudur. Sandık alanında herhangi bir usulsüzlük olmasın diye özenli olmaya mecburuz. Sandıktan önceki ve sonraki süreçlerde aynı özeni ortaya koymaya mecburuz. Bir deprem yaşadık. Bu felaketin, depremin izlerini bütün kurumlarla, bütün gücümüzle sarmaya çalışıyoruz. Böyle bir sürecin hemen akabinde hatta bir parça içindeyken bir seçime gidiyoruz. O bölgede büyük oranda bir seçim hareketliliği var" dedi.

Deprem bölgesinden başka yerlere gidenlerin nasıl oy kullanacağı ile ilgili bütün kurumların kolaylaştırıcı adımlar attığını belirten Yavuz, "Seçmen nerenin seçmeniyse orada oy kullanacak. Seçim yasasında değişiklik yaptık. O değişikliklerin yapılmış olması süreçte katkı sağlayacak" diye konuştu.

Hiçbir seçmenin seçmen olma hakkını kaybetmeyeceğini söyleyen Yavuz, her dönem adres kapanma sebebi ile 300 bin 400 bin kişi havuza düşerken, hiç kimsenin havuza düşmeyeceğini ve böylelikle seçmen olma hakkının korunacağını ifade etti.

Vatandaşların evi yıkılmış, adresi kapanmış olsa bile en son seçmen kaydı neredeyse oradan seçmen kaydı çıkacağını belirten Yavuz, "Seçmen kaydı neredeyse orada oy kullanmak zorunda. Kişi fiilen bulunduğu yere adresini alabilir. Bir kişi deprem bölgesindeyse ben adresimi yurda almak istiyorum, şu otelde, mekanda geçireceğim dediğinde beyana dayalı o bölge insanına seçmen naklini alma hakkı tanındı" dedi. - ANKARA