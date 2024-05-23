Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tarıkdaroğlu, programına Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek başladı.

Daha sonra AK Parti Edirne İl Başkanlığına geçen Tarıkdaroğlu, AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı olan Belgin İba ve partililerle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, kalp krizi nedeniyle vefat eden eski AK Parti Merkez İlçe Başkanı Oğuz Özyurt'un Eski Cami'deki cenaze törenine katıldı.

Ardından Edirne Huzurevi'ni ziyaret eden Tarıkdaroğlu, burada kalan yaşlılarla sohbet etti, huzurevi sakinlerinin taleplerini dinledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne Huzurevi Müdürlüğünün işbirliğiyle başlatılan "Kanka-Tek" projesinin huzurevindeki uygulamasını izledi.

Vali Sezer'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da yer aldı.

Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla serhat kenti Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Bakanlığın Edirne'deki mevcut durumunu yerinde görüp değerlendirme toplantıları yaptıklarını anlatan Tarıkdaroğlu, "Şu an bulunduğumuz huzurevinde çok güzel bir proje hayata geçti. Onu burada izleme fırsatı yakaladık. Fizyoterapist öğrenci arkadaşlarımız, biz 'genç delikanlılarımız' diyoruz, onlarla bir arada oluyorlar. Onlara haftada bir hareket kabiliyetlerini geliştirici etkinlikler düzenliyorlar. Aynı zamanda da onlarla hemhal olup yakınlık kurarak onlara kendilerini yalnız hissetmemeleri anlamında destek oluyorlar." diye konuştu.

Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Kırklareli'ne hareket etti.