ABD Senatosu İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Orta Asya'da Ortak Çalışma Fırsatı Arıyor

ABD Senatosu İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Gary Peters, Orta Asya'da daha fazla ortak çalışma fırsatı aradıklarını belirtti. Peters, Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gerçekleştirdiği ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.

ABD Senatosu İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi Başkanı Gary Peters, Orta Asya'nın dünyanın önemli parçası olduğunu ve dolayısıyla bu bölgedeki ülkeler ile daha fazla ortak çalışma fırsatına sahip olmak istediklerini söyledi.

Peters, Orta Asya'ya çalışma turu kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Senatosu İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi Başkanı Peters'i kabul etti.

Tokayev, söz konusu ziyaretin ikili işbirliği konularında kapsamlı görüş alışverişi için iyi bir fırsat sağladığını belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri küresel güvenlik, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, ekonomik dayanıklılık ve demokratik değerlerin geliştirilmesi alanlarında her zaman stratejik ortağımız olmuştur." dedi.

İkili ilişkilerde çok şey başardıklarını ancak ortak çıkar alanlarında karşılıklı işbirliğini güçlendirmek için daha da ileri gidilmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'a, eylülde BM Genel Kurulu kapsamında "C5+1" formatında gerçekleşecek "İlk Orta Asya ve ABD Zirvesi"ne daveti için şükranlarını iletti.

Peters de ABD ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temel konuları görüşme imkanı verdiği için Tokayev'e teşekkür ederek "Orta Asya dünyanın önemli bir parçasıdır. Kazakistan ise Orta Asya bölgesinin kilit ülkesidir. Dolayısıyla daha fazla ortak çalışma fırsatına sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Biden'ın da aynı görüşü paylaştığına işaret eden Peters, "(ABD Başkanı Biden) Yakında New York'ta sizlerle buluşmaktan mutluluk duyacaktır. Bu ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışmaya devam etmemize yardımcı olacaktır." diye konuştu.