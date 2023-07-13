Üye Girişi
Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Politika Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrasında sosyal medyadan videolu mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya varmasını cesaret, liderlik ve diplomasi olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrasında sosyal medyadan videolu mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Litvanya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title