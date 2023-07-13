ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi sonrasında sosyal medyadan videolu mesaj paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya varmasını cesaret, liderlik ve diplomasi olarak nitelendirdi.