Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu Samsun'da bir aracın çarparak ağır yaraladığı karaca için Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Samsun'da bir aracın çarparak ağır yaraladığı karaca için Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Olay, Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın çarparak yaraladığı karaca buldu. Bölge Trafik ekipleri yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu. Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi ancak karacanın telef olduğu öğrenildi. - SAMSUN Kaynak: İHA