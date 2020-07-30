Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri maske ve Ateş ölçme denetimleri sıklaştırdı.

Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri maske ve Ateş ölçme denetimleri sıklaştırdı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Samandağ ilçesinde koronavirüs önlemleriyle ilgili ekipler vatandaşları uyarıda bulundu.

Polis ekipleri de kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında araçlarda maske ve ateş ölçme kontrolü gerçekleştirdi.

Polis ekipleri bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: İHA