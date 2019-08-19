PİYASALAR – Dolar 5.56, euro 6.17 ve sterlin 6.77 lirada

19.08.2019 09:17

– Erken işlemlerde, geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın hareket eden dövizler, yeni haftaya yatay başladı..

ABD Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, Eylül ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına kadar, zamanı ekonominin durumunu değerlendirmek için kullanmak gerektiğine inandığını söyledi ve "Faizleri sabit tutulduğunu ve faizlerin düşürüldüğü tüm senaryoları değerlendirmeliyiz. Zamanı gelişmeleri gerçekten değerlendirmek, gözden geçirmek için kullanmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD ekonomisinde büyümenin bu yıl uzun vadeli potansiyeline paralel olmaya devam etmesini beklediğini ifade eden Mester, enflasyonun da Fed'in yüzde 2 hedefine doğru yükseleceğini öngördüğünü belirtti.

Açıklamasında, faizleri sabit tutma yönünde bir stratejinin kendisinin gelinen noktada tercih ettiği strateji olduğunu da belirten Mester, izlenecek yolun ekonominin nereye gittiğine bağlı olacağını ifade etti.

Açılış öncesi işlemlerde:

dolar en düşük 5.5636 lira ve en yüksek 5.5930 lirayı gördükten sonra, 5.56 - 5.57 lira aralığında,

euro en düşük 6.1761 lira ve en yüksek 6.2105 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.18 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7733 lira ve en yüksek 7.8101 lirayı gördükten sonra 7.77 – 7.78 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım'ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"BIST-100 Endeksi'nin haftayı 200 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 96 bin seviyesinin altında ve test ettiği en düşük seviyelerden kapatması zayıf bir teknik görünüm sunuyor. Türkiye'nin son günlerde CDS'lerinde görülen artış bankacılık sektörü üzerinde baskı oluşturuyor. Yeni haftada küresel piyasalarda hafif alıcılı bir görünüm izlenirken endekste 96 bin üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşımaktadır. 96 bin direnci üzerinde tepki alımlarının devam ettiği görülebilir ve 96 bin 900 – 97 bin 500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 200 günlük ortalama altında kalındığı sürece satış baskısının devam edebileceğini öngördüğümüz endekste geri çekilmelerde 95 bin 300 – 94 bin 500 ve 93 bin seviyeleri gündeme gelebilir.

Kaynak: DHA

- İstanbul