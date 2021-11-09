PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 9 Kasım 2021 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan sevkler şu şekilde:

9- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı BERNA GÖZBAŞI'nın 07.11.2021 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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