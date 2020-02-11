Perilerden Başkan Hürriyet'e kupa sözü

11.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:02

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya gelen Kocaeli liginin şampiyonu U 16 Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı sporcuları, Marmara Bölge Şampiyonasında şampiyonluk sözü verdiler.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli U16 Kadın Basketbol Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldıran İzmit Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı'nın genç ve başarılı sporcuları ile önceki akşam kutlama yemeğinde bir araya geldi. İzmit Belediye Spor Gençlik ve Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Uğur Koştur, Spor Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Fırat Okul, alt yapı sorumlusu Kemal Met, alt yapı antrönerleri Doğukan Pamuklar, Sevgin Candaz, geçmiş dönem alt yapı takımlarının sahibi ve çalıştırıcısı Mevlüt Salla da kutlama yemeğinde sporcuları yalnız bırakmadı.



Kocaeli liginde elde ettiği şampiyonluk ile Marmara Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek olan İzmit'in perileri, 25-29 Şubat tarihlerinde 12 takımın katılımı ile gerçekleşeceği mücadele öncesi moral depoladı. Alt yapı sorumlusu Kemal Met, sporcular ve teknik ekip adına Başkan Hürriyet'e verdiği destekten ötürü teşekkür plaketi takdim etti ardından perilerin birincilik madalyasını boynuna taktı. Perilerin başarısına büyük katkı sağlayan alt yapı hocası Doğukan Pamuklar'a Spor Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Fırat Okul'a İzmit Belediye Spor Gençlik ve Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Uğur Koştur, U15 Milli Takımı'na seçilen Nehir Ulufer'e ise Başkan Hürriyet başarılarından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.



Gecede sporculara hitap eden Başkan Hürriyet, "Belediyemiz adına ve kentimiz adına şampiyonlar yetiştiriyor olmak bizler için çok büyük bir gurur kaynağı. Bu gurur kaynağının baş aktörleri, başarılı sporcularımız olan sizlersiniz. Kararlıkla sürdürdüğünüz çalışmalarınızı şampiyonlukla, birincilikle taçlandırdığınız için bir kez daha sizlere kentimiz adına, kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Siz değerli gençlerimizin yetişmesinde emeği olan, sizleri her zaman cesaretlendiren ailelerinize de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Başarılı sporcuların yetişmesinde ailelerin önemini bir kez daha vurgulayan Başkan Hürriyet, "Ailelerinizin spor yaşamınıza bu denli destek vermesi, geleceğe dair umutlarımızı yükseltiyor. Birlikte daha nice güzel başarılar elde etmek, kupalar kaldırmak dileği ile belediye olarak her zaman en büyük destekçiniz olacağız. Bu başarıya öncülük eden kulüp başkanımıza, antrenörlerimize, hocalarımıza tüm çalışma ekibimize ve siz değerli sporcularımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve daha nice kupayı birlikte İzmit'te kaldırmayı diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA