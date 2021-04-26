Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: "Vatan sağ olsun"
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Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: "Vatan sağ olsun"

Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan askerin kardeşi: 'Vatan sağ olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan Bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Bağcılar'da bulunan baba evine bayrak asıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin-Basyan Bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı'nda el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Bağcılar'da bulunan baba evine bayrak asıldı. Ailesi ve yakınları şehidin cenazesini defnetmek üzere yola çıktı. Kardeşi şehit olan Şaban Çakar ise " Vatan sağ olsun" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin - Basyan Bölgesinde kararlılıkla sürdürülen Pençe - Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul Bağcılar'da bulunan baba evine Ay Yıldızlı Bayraklar asıldı. Şehit babası Ahmet Çakar'ın evinin bayraklarla donatıldığı görüldü.

Şehidin İstanbul'daki yakınları Samsun'a doğru yola çıktı

Şehidin Bağcılar Merkez Mahallesinde yaşayan ailesi ve yakınları ise cenaze töreni için Samsun Vezirköprü ilçesine doğru çıktı. Otobüsün yola çıkmasına dakikalar kala konuşan kardeşi Şaban Çakar, "Vatan Sağolsun" ifadelerini kullandı.

Otobüsün yola çıkmasının ardından şehidin evinin önünde kalabalık ise dağıldı. Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın annesi Melek Çakar'ın ise Kastamonu'da yaşadığı öğrenildi.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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