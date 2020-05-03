Pedalları "sosyal destek" için çeviriyorlar
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Pedalları "sosyal destek" için çeviriyorlar

Pedalları
03.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:17

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Moya Bisiklet Kulübü üyesi 7 bisikletçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara destek vermek amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na katıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Moya Bisiklet Kulübü üyesi 7 bisikletçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayanlara destek vermek amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na katıldı.

Moya Bisiklet Kulübü Başkanı Feim Küçükibrahim, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev almak için Gaziemir Kaymakamlığına başvurdu.

Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer'in onayıyla 7 bisikletçi, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun üyesi oldu.

Mesailerine Gaziemir Kaymakamlığında başlayan bisikletçiler, gün boyu kronik hastalığı bulunan ya da evden çıkmalarına kısıtlama getirilenlere ihtiyaçlarını ulaştırmak için pedala basıyor.

"Biz de mutlu oluyoruz"

Moya Bisiklet Kulübü Başkanı Feim Küçükibrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 üyesi olan kulüplerini 4 yıl önce, hafta sonları geziler düzenlemek ve çeşitli sosyal etkinlikler yapmak amacıyla kurdukları belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle herkesin dayanışma içinde olması gerektiğini kaydeden Küçükibrahim, bu düşüncelerle Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarına destek olma kararı aldıklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'na kendilerini kabul eden Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer'e teşekkür eden Küçükibrahim, şöyle konuştu:

"Bizler bisiklet kullanmayı çok seviyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza yardım da ediyoruz. Vatandaşlarımız bisikletlerimizle bizi görünce önce çok şaşırıyorlar. Ardından siparişleri daha hızlı geldiği için bizlere teşekkür ediyor. Onlar mutlu olunca bizler daha çok mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımıza paketleri verirken, 'Sizler bizim başımızın tacısınız. Evinizde kalın biz istediğiniz ilaç, gıda, ekmek, gazete ne varsa size getiririz' diyoruz."

Dernek üyesi Arif Yılmaz ise sosyal destek grubunun faaliyetlerine katıldığı için kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.

Yılmaz, özellikle yaşlıların bu dönemde morale daha çok ihtiyaç duyduğunu, yardım ettikleri kişilere moral de verdiklerini dile getirdi.

"Önce bisikletli gruba anlam veremedim"

Vefa Sosyal Destek Grubundan destek alan Ayla Ceylan, evden çıkma kısıtlaması nedeniyle çok sıkıldığını ancak ilk günden bu yana devletin tüm olanaklarıyla yanlarında olduğunu söyledi.

Kaymakamlık çalışanlarına çok teşekkür eden Ayla Ceylan, "Bisikletli grubu karşımda görünce önce bir anlam veremedim ama daha sonra 'Kaymakamlıktan yardım getirdim' deyince kim olduklarını anladım. İstediklerimizi hemen getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gaziemir Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer de salgının başladığı ilk günden bu yana İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda devletin tüm birimleriyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli arkadaşlarımızla beraber ilçe genelinde 5 bin kişiye yardım ulaştırdık. Özellikle Moya Bisiklet Derneği üyelerimizin gönüllü olarak Vefa Grubuna destek olmaları bizi çok mutlu etti. Onlara çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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