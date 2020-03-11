Pazaryeri'nde teknoloji bağımlılığı ve kadına şiddet semineri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "Teknoloji Bağımlılığı ve Kadına Şiddet" semineri verildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "Teknoloji Bağımlılığı ve Kadına Şiddet" semineri verildi.



Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, Çocuk Gelişim Uzmanı Sedef Akdoğan Kul tarafından katılımcılara sigara, internet, telefon, sanal oyunlarda insan ölümlerine varan teknoloji bağımlığının zararları ve kullanımı hakkında bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Devim Yılmaz Anıl ise aile içinde şiddet başlığında sunum yaptı.

Anıl, şiddet konusundan en çok çocukların etkilendiğini ifade ederek, kadına yönelik şiddetin, stres, panik, korku, depresyon, bunaltı ve öfke gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu aktardı.

Seminer sonunda İlçe Kaymakamı Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konuşmacılara hediye takdim etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Pazaryeri Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, okul müdürleri, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA