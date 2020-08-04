Patates yüklü kamyonet devrildi, patatesler yola saçıldı
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Patates yüklü kamyonet devrildi, patatesler yola saçıldı

Patates yüklü kamyonet devrildi, patatesler yola saçıldı Tekirdağ-Çorlu karayolunda patates yüklü kamyonun meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralanırken, patatesler yola saçıldı.

04.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:12

Patates yüklü kamyonet devrildi, patatesler yola saçıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ-Çorlu karayolunda patates yüklü kamyonun meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralanırken, patatesler yola saçıldı.

Çorlu-Tekirdağ karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında patates yüklü kamyonet devrildi. Devrilen kamyonetin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken patatesler yola saçıldı.

Tekirdağ'dan Çorlu istikametine gelen Vehbi Ö. İdaresindeki 59 DG 463 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan kamyonette çuvallar halinde yüklü olan patatesler yola saçılırken, meydana gelen kaza nedeniyle de yol kenarında bulunan kuru otlarda alev aldı.

Yoldan geçen sürücülerin polis, itfaiye ve 112'den yardım istemesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yol kenarında tutuşan otlar söndürüldü. Ambulans tarafından hafif şekilde yaralı olan sürücü Vehbi Ö. ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken polis ve jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patates yüklü kamyonet devrildi, patatesler yola saçıldı

Kaynak: İHA

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