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PARKSIZ MAHALLE KALMAYACAK

Habermetre - Haberler | Toplum
PARKSIZ MAHALLE KALMAYACAK

PARKSIZ MAHALLE KALMAYACAK Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Mahalle sözleşmeleri" kapsamında 'her mahalleye bir park' yapma sözünü hayata geçirmeye devam ediyor.

DÜZCE (Habermetre) - PARKSIZ MAHALLE KALMAYACAK Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Mahalle sözleşmeleri" kapsamında 'her mahalleye bir park' yapma sözünü hayata geçirmeye devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde yeni bir park alanı oluşturmak için kolları sıvadı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla seçimin üzerinden geçen iki buçuk yıl içerisinde 19 yeni parkı Düzcelilere kazandırdı. Parksız mahalle kalmaması adına çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Yahyalar Mahallesinde yeni park inşasına başladı.

BASKETBOL SAHASI, FİTNES GRUBU VE ÇOCUK OYUN ALANI

Belirlenen alanda çocuk oyun alanının yanı sıra basketbol ve fitnes alanlarını da vatandaşın hizmetine sunacak olan ekipler, beton atma işlemlerini tamamladı. Çocuk oyun alanı çevresini taşlarla örme işlemlerini sürdüren ekipler, çalışmalarını bitirip parkı halkın hizmetine açacak.

Ekipler, yeni park yapım çalışmalarının yanı sıra mevcut parkların tamir, bakım ve yenileme çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

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Haber: PARKSIZ MAHALLE KALMAYACAK - Haberler
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