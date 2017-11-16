Park Halindeki Otobüs Alev Alev Yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA - Bayrampaşa'da park halinde bulunan bir otobüs gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.



Olay, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgecan Sokak'ta bulunan SK 998 VK plakalı yolcu otobüsü park halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinleri otobüsün yandığını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsü söndürmek için müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.