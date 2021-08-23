Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 772 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 127 bin 584'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı ise 80 artışla 25 bin 3'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 12 bin 662'ye çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 604 artarak 3 milyon 989 bin 60'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 842 artarak 127 bin 214'e, iyileşenlerin sayısı 24 bin 758 artarak 3 milyon 571 bin 82'ye çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 bin 672 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken; vaka sayısı 1 milyon 572 bin 765'e yükseldi.

19 bin 53 kişi daha virüsü yenerken, iyileşen kişi sayısı 1 milyon 297 bin 723 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 174 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da can kayıplarının sayısı 14 bin 342'ye çıktı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 841 artarak 1 milyon 322 bin 945'e, can kaybı sayısı 32 artışla 15 bin 683'e yükseldi.

Son bir günde 58 bin 970 kişiye virüs testi yapılırken, 14 bin 88 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1898 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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