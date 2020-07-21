Pakistan'da Kurban Bayramı 1 Ağustos'ta başlayacak Pakistan'da Kurban Bayramı'nın 1 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu.

Pakistan'da Kurban Bayramı'nın 1 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu.

Pakistan Merkez Ruet-e-Hilal Komitesi Başkanı Müftü Muneeb Ur Rehman tarafından yapılan açıklamada, hilale göre bu yıl Kurban Bayramı'nın 1 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. Zilhicce ayının ise 23 Temmuz'da başlayacağı belirtildi. Duyuru öncesinde, ülkenin tüm eyaletlerindeki komitelerde toplantı yapıldığı ifade edildi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA