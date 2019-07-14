Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 1 : Harbiyeli üç kadın öğrenci Nagihan, Nimet ve Sena
Hava Harp Okulu’nda öğrenciyken 15 Temmuz gecesi İstanbul’un girişindeki Orhanlı gişelerinde gözaltına alındılar... Üç yıldır cezaevindeler... Nagihan Yavuz, Nimet Ecem Gönüllü, Şuheda Sena Öğütalan içeride yaşadıklarını avukatları aracılığıyla euronews Türkçe'ye anlattılar
Türkiye, 16 Temmuz 2016 sabahından bu yana gerçekleştirilen sayısız operasyon ve Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılmış Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile bundan üç yıl önce gerçekleştiren darbe girişimiyle hesaplaşma çabasında.
İçişleri Bakanlığının Mart 2019 tarihinde aktardığı verilere göre, 'darbe girişiminde rolü olduğu gerekçesiyle' o günden bu yana yarım milyon kişi gözaltına alındı; 30 bin 821 kişi tutuklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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