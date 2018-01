Otomotiv Sektöründe 28,5 Milyar Dolar İhracat

CARMEDYA.COM – Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü 2017 yılını 28,5 milyar dolar ihracat ile kapattı. Sektörün aralık ayı ihracatı da bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 2 milyar 491 milyon dolar oldu.

Otomotiv sektöründe 28,5 milyar dolar ihracat



Aralık ayında ana ürün grupları bazında Binek Otomobiller ihracatında düşüş olurken, Otomotiv Yan Sanayi, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatında çift haneli artışlar yaşandı. İhracattan yüzde 75 pay alan AB Ülkelerine yönelik artış düşük oranlı olsa da devam etti. ABD'ye ise yüzde 70 oranında artış yaşandı.

Endüstrinin aralıkta Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Otomotiv, böylece ağustos ayı hariç 2017 yılının her bir ayında 2 milyar doların üzerinde ihracata imza attı. Geçen sene aylık bazdaki ortalama ihracat rakamı 2,4 milyar dolara ulaştı.

Aralık ayında ana ürün grupları bazında Binek Otomobiller ihracatında düşüş oldu. Diğer ürün grupları olan Otomotiv Yan Sanayi, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatında çift haneli artışlar yaşandı. AB Ülkelerine yönelik ihracat artışı aralık ayında düşük oranlarda da olsa devam etti, ABD'ye yönelik artışın sürmesi de dikkat çekti. ABD'ye aralık ayında kaydedilen yüzde 70 oranındaki artışta, binek otomobiller ihracatının yüzde 49 bin 896, yan sanayi ihracatının da yüzde 11 artması etkili oldu.

Otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 16 arttı



Aralık ayında mal grupları bazında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı yüzde 16 artarak 843 milyon dolar oldu. Binek Otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 989 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 20 artışla 453 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 22 artışla 158 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 14 artış görüldü. Yine önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 60, Rusya'ya yüzde 57 artış oldu. Binek otomobiller ihracatında önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 30, Fransa'ya yüzde 19, Almanya'ya yüzde 26, Birleşik Krallık'a yüzde 43 oranında düşüş yaşanırken, Polonya'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 49 bin 896 ve Slovenya'ya da yüzde 51 artış kaydedildi.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 95, diğer önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 13, Belçika'ya yüzde 49, İspanya'ya yüzde 43 artış yaşandı. ABD'ye yüzde 26, Slovenya'ya da yüzde 13 ihracat düşüşü görüldü.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 46 artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 70, Fas'a yüzde 662, Polonya'ya yüzde bin 302 ihracat artışı, Birleşik Krallık'a da yüzde 62 düşüş görüldü.

Almanya en büyük ihracat pazarı olmayı sürdürdü



Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat aralık ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 338 milyon dolar oldu. İkinci sıradaki İtalya'ya ihracat yüzde 11 gerileyerek 277 milyon dolar oldu. Üçüncü büyük pazar konumundaki Fransa'ya olan ihracat da yüzde 6 azalarak 250 milyon dolar oldu.

Aralık ayında önemli ihracat pazarlarından ABD'ye yönelik yüzde 70'lik artış dikkat çekti. ABD'ye yönelik yüksek oranlı ihracat artışında binek otomobiller ihracatının yüzde 49 bin 896, yan sanayi ihracatının da yüzde 11 artması etkili oldu. Diğer pazarlardan Polonya'ya yüzde 60, Slovenya'ya yüzde 22, Romanya'ya yüzde 59 artış kaydedilirken, İsveç'e de yüzde 21 düşüş oldu. Polonya'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 59, otomotiv yan sanayi ihracatının yüzde 19 artması, İtalya'ya yönelik düşüşte de binek otomobiller ihracatının yüzde 30 düşmesi etkili oldu.

AB'ye ihracat yüzde 3 arttı



Ülke grubu bazında bakıldığında Türkiye otomotiv endüstrisinin aralık ayında da en büyük pazarı AB Ülkeleri oldu. Otomotiv ihracatından yüzde 75 pay alan AB Ülkelerine aralık ayında yüzde 3 artışla 1 milyar 859 milyon dolar ihracat kaydedildi. Yılın son ayında alternatif pazarlar arasında yer alan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 52 ihracat artışı dikkat çekerken, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 34, Diğer Amerikan Ülkelerine yüzde 49 artış yaşandı.

