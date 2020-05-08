Otomotiv satışında 4 marka nisanda "sıfır çekti"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği nisan ayında, Türkiye otomotiv pazarında dört markadan hiç araç satılmazken, 2 marka ise birer adet araç satışı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin en fazla hissedildiği nisan ayında, Türkiye otomotiv pazarında dört markadan hiç araç satılmazken, 2 marka ise birer adet araç satışı yaptı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yalnızca nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari arac¸ pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda otomobil satıs¸ları bir o¨nceki yılın aynı dönemine go¨re yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari arac¸ pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari arac¸ pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs¸larına go¨re yüzde 60,9 azaldı.

Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs¸larına go¨re yüzde 57,1 ve hafif ticari arac¸ pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıs¸larına go¨re 72,4 azalış gösterdi.

Nisan ayında pazar lider Peugeot

Kovid-19 salgınının büyük oranda etkilediği otomotiv satışlarında binek ve hafif ticari toplamında nisan ayının lideri 3 bin 960 adetle Fransız Peugeot oldu. Ardından 3 bin 762 adetle Fiat ve 3 bin 109 adetle de Renault sıralandı.

Volkswagen 2 bin 587 adetle dördüncü sırada yer alırken, Ford, 2 bin 339 adetle beşinci sırada konumlandı.

Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari ve Infiniti satılmadı

Ancak bu dönemde bazı markaların hiç araç satamaması dikkati çekti. Nisan ayında, Alfa Romeo ve lüks araç segmentinde değerlendirilen Aston Martin, Ferrari ve Infiniti markaların araçları satıcı bulamadı.

Nisan ayında 8 marka ise 10 adedin altında satış yaptı. Söz konusu ayda, Lexus marka 7 adet, Mazda ve Jaguar 6 adet, Karsan 4 adet, Bentley ve Smart 3 adet, Lamborghini ve Maserati de birer adet sattı.

Bu yılın nisan ayında, markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

Perakende satışlar Yerli/İthal Dağılımı: Nisan-2020 MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 0 0 0 0 0 0 ASTON MARTIN 0 0 0 0 0 0 AUDI 613 613 0 0 613 613 BENTLEY 3 3 0 0 3 3 BMW 373 373 0 0 373 373 CITROEN 1.413 1.413 133 133 0 1.546 1.546 DACIA 601 601 120 120 0 721 721 DS 34 34 0 0 34 34 FERRARI 0 0 0 0 0 0 FIAT 2.089 21 2.110 1.546 106 1.652 3.635 127 3.762 FORD 64 1.032 1.096 1.082 161 1.243 1.146 1.193 2.339 HONDA 350 96 446 0 350 96 446 HYUNDAI 198 574 772 29 29 198 603 801 INFINITI 0 0 0 0 0 0 ISUZU 0 45 1 46 45 1 46 IVECO 0 62 62 0 62 62 JAGUAR 6 6 0 0 6 6 JEEP 40 40 0 0 40 40 KARSAN 0 4 4 4 0 4 KIA 314 314 45 45 0 359 359 LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1 LAND ROVER 237 237 0 0 237 237 LEXUS 0 7 7 0 0 7 7 MASERATI 1 1 0 0 1 1 MAZDA 6 6 0 0 6 6 MERCEDES-BENZ 944 944 213 213 0 1.157 1.157 MINI 60 60 0 0 60 60 MITSUBISHI 16 16 0 185 185 0 201 201 NISSAN 188 188 22 22 0 210 210 OPEL 2.044 2.044 99 99 0 2.143 2.143 PEUGEOT 3.792 3.792 168 168 0 3.960 3.960 PORSCHE 17 17 0 0 17 17 RENAULT 2.626 393 3.019 90 90 2.626 483 3.109 SEAT 532 532 0 0 532 532 SKODA 313 313 0 0 313 313 SMART 3 3 0 0 3 3 SSANGYONG 5 5 19 19 0 24 24 SUBARU 22 22 0 0 22 22 SUZUKI 181 181 0 0 181 181 TOYOTA 55 70 125 23 23 55 93 148 VOLKSWAGEN 2.108 2.108 479 479 0 2.587 2.587 VOLVO 383 383 0 0 383 383 TOPLAM: 5.382 16.443 21.825 2.677 1.955 4.632 8.059 18.398 26.457

Kaynak: AA