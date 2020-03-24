Otomotiv devleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretecek
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Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Ford, Güncel

Otomotiv devleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretecek

Uluslararası otomotiv şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımları üretmeye başlayacak.

24.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:50
Otomotiv devleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretecek

Uluslararası otomotiv şirketleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımları üretmeye başlayacak.

BBC'de yer alan habere göre, ABD'de General Motors, Ford ve Tesla, üretim kapasitelerinin bir bölümünü salgınla mücadele çabalarına destek için kullanmaya hazırlanıyor.

ABD'li üreticiler General Motors, Ford ve Tesla, Kovid-19 hastalarının bakımı için kritik olan ve ABD'de vaka sayısının giderek artmasıyla stoğunun yetersiz kalacağı tahmin edilen solunum cihazlarının büyük ölçekte üretilmesi için imkanlarını seferber edeceklerini açıkladı.

Otomobil üreticilerinin bu adımı, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) solunum cihazı üretimini arttırmak için tıbbi cihazların üretiminde öngörülen tedarik ve kriterleri hafifleteceği açıklamasının ardından geldi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tıbbi cihaz üreticileri, mevcut üretim kısıtlamaları ve arz sıkıntısına çözüm olarak ürettikleri ürünlerde malzeme ve tedarikçi değişikliklerini çok daha kolay yapabilecek. Otomotiv şirketleri gibi diğer üreticiler de arzı arttırmak üzere üretim bantlarını kolayca dönüştürebilecek." ifadelerini kullandı.

F1 takımları da desteğe hazır

Japon otomotiv üreticisi Nissan, ABD'li spor otomobil üreticisi McLaren ve İngiliz savunma, havacılık ve uzay şirketi Meggitt ile yeni bir solunum cihazı üretmek üzere ortaklık kurdu.

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden Hint otomotiv şirketi Mahindra Group da fabrikalarında solunum cihazı üretmek üzere çalışmalara başladığını duyurdu.

İngiltere'de Formula 1 yarışlarında mücadele eden takımların temsilcileri, geçen hafta yaptıkları açıklamada, tıbbi donanım üretimine katkı sağlamak için hükümet ve sağlık kurumlarına teknoloji, tasarım ve üretim desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan Kovid-19 şu ana dek 380 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının artmasıyla klinik durumu ileri düzeydeki hastaların hayatta tutulması için elzem olan solunum destek cihazı stokunun, sağlık sistemleri en gelişmiş ülkelerde dahi yetersiz kalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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