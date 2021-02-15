Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi
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Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi

15.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:35
Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi

OSMANİYE'de İlker Bulunuz (36), otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini önce veterinere, ardından Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) ait tedavi merkezine götürdü.

OSMANİYE'de İlker Bulunuz (36), otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini önce veterinere, ardından Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) ait tedavi merkezine götürdü. Sırt kısmında kesik ve sağ arka ayağında kırık olduğu belirlenen köpek ameliyat edilip, tedaviye alındı.

Adana Şehir Hastanesi'nde Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı nedeniyle tedavi gören kızı Burçin'in (6) refakatinden dönen İlker Bulunuz, Eyüp Sultan Mahallesi Narlı Sokak'ta otomobiliyle aniden önüne çıkan iki köpekten birine çarptı. Yaralanan yavru sokak köpeğini aracına alan Bulunuz, tedavi için arayış içerisine girdi ancak açık bir yer bulamayınca, araç içinde uyuya kaldı. Günün ağarmasıyla birlikte köpeği bir veteriner kliniğine götürdüğünü anlatan Bulunuz, sahipsiz sokak hayvanı olduğu için de HAYTAP'a yönlendirildiğini dile getirdi. 

Yaralı köpeğin tedaviye alınmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Bulunuz, "Bu tür kazalarda sürücüler, çarpıp kaçmasınlar. Dursun, yardımcı olsunlar. Her ne kadar çevrede yardımcı olacak kimse olmasa bile ben sabahladım köpekle, arabada uyumuşum. Yapacak bir şey yok, canımız bunlar. Bunlar olmazsa bizler de olmayız" dedi. Dişi sokak köpeğinin sırt kısmında açık yara ve ayağında kırık olduğunu belirleyerek tedavisine başladıklarını söyleyen HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şöyle konuştu:

"4 aylık dişi bir köpekle birlikteyiz. Aracın tampon kısmı belinde 13 santimlik bir kesik yapmış. 18 dikişle bu açık yarayı kapattık. Arka ayağında femur kemiğinde oblik bir kırık tespit ettik. İntramedüllar pin tekniği ile kırık uçlarını karşılıklı sabitledik. 11 dikişle de buradaki deri bütünlüğünü sağladık. Antibiyotik ve vitamin takviyelerini yaptık. Yaklaşık 1,5 aylık bir tedavi süreci başladı. Çarpıp kaçmayalım şifa arayalım. Mutlaka Allah yardım eder, birileri karşınıza çıkar. HAYTAP karşınıza çıkabilir. Önemli olan sorumluluğumuzun sonuçlarıyla bu canları baş başa bırakmamaktır."


Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi
Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi
Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi
Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi
Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi
Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi
Otomobiliyle çarptığı yavru sokak köpeğini tedavi ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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